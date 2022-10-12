استثمارات «الدلتا للتأمين» تتجاوز مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى

تجاوزت استثمارات شركة «الدلتا للتأمين» حاجز المليار جنيه للمرة الأولى منذ تأسيسها، إذ بلغت 1.09 مليار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 975.15 مليون خلال الفترة نفسها من 2021، بنسبة نمو %11.

كشف الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، عن اعتماد الجمعية العامة النتائج المالية، والتى أظهرت ارتفاع الأقساط المباشرة إلى 868.7 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضي، مقارنة بـ736.95 مليون جنيه فى 2021/2020 بنسبة نمو %18.

وأضاف «موسى» أن شركته سددت 390.77 مليون جنيه تعويضات لعملائها بنهاية العام المالى 2022/2021 مقابل 335.54 مليون فى 2021/2020 بنسبة ارتفاع %16.

وأشار إلى ارتفاع إجمالى أصول الشركة إلى 1.34 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.18 مليار بنحو %14.

فيما بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق 396.07 مليون جنيه، مقابل 369.32 مليون وبنسبة نمو %7.

وكشف عن تحقيق شركته 119.25 مليون جنيه عوائد استثمارية، مقارنة بنحو 115.04 مليون بارتفاع سنوى %4.

وأشار إلى تراجع صافى أرباح الشركة إلى 122.83 مليون جنيه، مقابل 140.44 مليون بنسبة انخفاض %13.

وأوضح أن نسبة العائد على إجمالى الاستثمارات بلغت %11 بنهاية يونيو الماضى مقارنة بـنحو %12 خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفى سياق متصل، كشف «موسى» عن حصول الشركة على موافقة الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع من 350 مليون جنيه إلى 400 مليون، وتمويلها عبر أسهم مجانية من الاحتياطى.

وأوضح أن عملية لتطوير الشركة شملت اتفاقيات إعادة التأمين، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية ارتفعت من 165 مليون جنيه للخطر الواحد بالوثيقة منذ 4 سنوات، إلى مليار حاليًا.