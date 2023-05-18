استثمارات البنوك في الأوراق المالية ترتفع إلى 4.69 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي

ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى 4.69 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 4.42 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وشهدت استثمارات البنوك في الأوراق المالية (بالعملة المحلية)، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، ارتفاعًا طفيفًا لتسجل نحو 3.68 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 مقابل 3.607 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية (بالعملة المحلية) من 820.742 مليار جنيه خلال ديسمبر 2022 إلى 1.010 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

سندات وأذون الخزانة

نمت استثمارات البنوك فى سندات وأذون الخزانة بنحو %33.13 خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى ديسمبر 2022، تزامنا مع سياسة التشديد النقدى التى انخرط البنك المركزى فى انتهاجها ابتداءً من مطلع العام الماضى وما نجم عن ذلك من تراجع معدلات الإقراض خوفًا من تعثر العملاء.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وسجلت استثمارات البنوك فى أدوات الدين المحلية، حسب بيانات «

» نحو 3.32 تريليون جنيه خلال ديسمبر 2021، وظلت دون حدود الـ 4 تريليون جنيه إلى سبتمبر 2022، إذ سجلت نحو 4.05 تريليون جنيه، وظلت عند مستوياتها لتختتم العام عند 4.42 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.