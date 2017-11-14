استثمارات البنوك في الأذون ترتفع بدعم أسعار الفائدة

سيد بدر شهدت استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي بنهاية سبتمبر الماضي، لتسجل 549.96 مليار جنيه، مقابل 522.35 مليار جنيه في أغسطس السابق عليه، بزيادة 27.6 مليار جنيه. وتجذب أدوات الدين الحكومية أموال البنوك، خاصة بعد إقبال البنك المركزي على زيادة أس

سيد بدر

شهدت استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي بنهاية سبتمبر الماضي، لتسجل 549.96 مليار جنيه، مقابل 522.35 مليار جنيه في أغسطس السابق عليه، بزيادة 27.6 مليار جنيه.





وتجذب أدوات الدين الحكومية أموال البنوك، خاصة بعد إقبال البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة مئوية خلال يوليو الماضي، وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها، الخميس المقبل؛ لتحديد مصير أسعار الفائدة المستقبلية.

وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة 11.138 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 8.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس، كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 247.4 مليار جنيه، مقابل 223.9 مليار جنيه.

وزادت استثمارات بنوك القطاع العام بنحو 804 ملايين جنيه لتسجل 269.938 مليار جنيه بنهاية أغسطس، كما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية إلى 21.526 مليار جنيه، مقابل 20.878 مليار جنيه.

وسجل الرصيد القائم من أذون الخزانة نحو 994.939 مليار جنيه بنهاية أغسطس، ومن المتوقع، وفقًا لهذه المعدلات، أن يتجاوز التريليون جنيه قبل نهاية العام الحالي.