استثمارات البنوك في أذون الخزانة تنخفض بقيمة 11.5 مليار جنيه خلال نوفمبر

تواصل استثمارات البنوك في الأذون انخفاضها حيث هبطت بنحو 23.7 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي

هبطت استثمارات البنوك في أذون الخزانة بنحو 11.545 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، لتصل الأرصدة القائمة إلى 652.372 مليار جنيه مقابل 663.917 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه .

وواصلت استثمارات البنوك في الأذون انخفاضها حيث هبطت بنحو 23.7 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي.

وجاء الهبوط بسبب انخفاض استثمارات بنوك القطاع الخاص لتصل إلى 293.951 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 299.407 مليار حنيه بنهاية أكتوبر، كما هبطت استثمارات بنوك القطاع العام لتصل إلى 300.9 مليار جنيه مقابل 313.07 مليار جنيه.

بينما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية لتصل إلى 33.138 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 32.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وكذلك ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل 24.345 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 19.336 مليار جنيه بنهاية أكتوبر .

الأرصدة القائمة من أذون الخزانة

وسجل إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية نجحو 1.471 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 1.452 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة 18.5 مليار جنيه .

وبلغت الأرصدة أجل 91 يوما 77.391 مليار جنيه، بانخفاض 3.6 مليار جنيه، بينما ارتفعت أجل 182 يوما بنحو 2.9 مليار جنيه لتصل إلى 226.1 مليار جنيه .

وارتفعت الأرصدة أجل 266 يوما بقيمة 5.5 مليار جنيه لتصل إلى 232.13 مليار جنيه، وأجل 273 يوما إلى 203.5 مليار جنيه بارتفاع قيمته 5.7 مليار جنيه .

واستقرت الأرصدة أجل 356 يوما عند 12 مليار جنيه، بينما ارتفعت الأرصدة أجل 357 يوما وأجل 364 يوما إلى 332.6 مليار جنيه و387.4 مليار جنيه .