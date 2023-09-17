استثمارات البنوك في أذون الخزانة ترتفع إلى 4.885 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023

ارتفعت استثمارات البنوك في أذون الخزانة، بحسب بيان حديث صادر عن البنك المركزي اليوم، إلى 4.885 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.817 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.

وسجلت الأرصدة لدى البنوك في مصر 2.326 تريليون جنيه بنهاية يونيو، فيما سجلت الأرصدة لدى البنوك في الخارج 308.623 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023. وبلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 4.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وسجلت احتياطات البنوك، بحسب تقرير البنك المركزي، نحو 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل نحو 488.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.

وارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 322.46 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

ارتفعت المخصصات نحو 305.455 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 295.44 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.