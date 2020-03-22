استثمارات البنوك فى الأذون تفقد 62.3 مليار جنيه أول شهرين من 2020 (جراف)

انخفضت استثمارات البنوك فى الأذون بنحو 62.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2020، وفقًا لتقارير البنك المركزى .

وهبطت استثمارات البنوك فى الأذون بنحو 33.3 مليار جنيه خلال فبراير الماضى ، لتسجل 614.39 مليار جنيه، وكان قد فقدت نحو 29.8 مليار جنيه في يناير السابق عليه .

وجاء الانخفاض بقيادة بنوك القطاع العام التي خفضت استثماراتها بنحو 24.7 مليار جنيه، لتصل إلى 240.6 مليار جنيه في فبراير مقابل 265.33 مليار جنيه في يناير .

كما تراجعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 26.67 مليار جنيه في فبراير مقابل 27.96 مليار جنيه في يناير، وانخفضت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 316.02 مليار جنيه مقابل 319.51 مليار جنيه .

وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 31.07 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 34.9 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه .

جراف يوضح تطور حجم الاستثمارات آخر 12 شهرًا

تطور الاستثمارات خلال العام الماضي

وخفضت البنوك العاملة في السوق المحلية استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية خلال العام الماضي بنسبة 6.7%.

وسجل حجم الاستثمارات القائمة من أذون الخزانة نحو 1.549 تريليون جنيه بنهاية يناير 2020، مقابل 1.513 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بنمو 2.4%. وسجل متوسط نمو الاستثمارات القائمة فى أذون الخزانة نحو 0.9% خلال 2019.

ولدى الحكومة خطة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة فى خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضى ، وكذلك خفض معدل العجز الكلى بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج فى العام المالي 2019/2020.