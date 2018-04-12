استثمارات البنوك فى أذون الخزانة تتراجع 34.711 مليار خلال يناير‎

سيد بدر أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية بنحو 34.711 مليار جنيه خلال يناير الماضي لتسجل 645.695 مليار جنيه مقابل 680.406 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه. وجاء معظم الانخفاض من تراجع استثمارات بنوك القطاع…

سيد بدر

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية بنحو 34.711 مليار جنيه خلال يناير الماضي لتسجل 645.695 مليار جنيه مقابل 680.406 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وجاء معظم الانخفاض من تراجع استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة لتصل إلى 340.185 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 370.943 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.

كما تراجعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة لتصل إلى 22.43 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 24.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وكذلك تراجع استثمارات بنوك القطاع لتصل إلى 271.52 مليار جنيه مقابل 273.86 مليار جنيه.

بينما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة لتصل إلى 11.55 مليار جنيه مقابل 11.22 مليار جنيه.

وسجلت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية لتصل إلى 1.146 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.141 تريليون بنهاية ديسمبر.