استثمارات البحث والتشغيل فى الامتيازات البترولية تسجل 2.5 مليار دولار خلال عام

أكدت مصادر مسئولة فى قطاع البترول أن العام الماضى شهد ضخ نحو 2.5 مليار دولار لتنفيذ برامج وعمليات البحث والاستكشاف والتشغيل فى الامتيازات والحقول البترولية التى تعمل بها الشركات الأجنبية والمشتركة. وأشارت إلى أن برامج وعمليات تشغيل الحقول البترولية المختلفة حازت على “نصيب الأسد” من إجمالى الاستثمارات التى تم ضخُّها، بنسبة تقارب 69% مقتربة من نحو 2 مليار دولار، والنسبة المتبقية تم ضخها لصالح عمليات وبرامج البحث والاستكشاف.

وأوضحت المصادر أن تحقيق ما يقارب 60 كشفًا للبترول والغاز الطبيعى خلال العام الماضى هو نتاج تلك الاستثمارات التى تم ضخُّها، ومؤشر يعكس مدى ثقة وإقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار والعمل فى قطاع البترول المصرى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط الأسبوع الحالي، من المستهدف أن تسجل الاستثمارات الكلية لقطاع البترول بخطة عام 2021/ 2022 نحو 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار لصالح الأنشطة الاستخراجية، ونحو 16.6 مليار لأنشطة التكرير بنسبتي 75% و25% على التوالى.

وأكدت المصادر أن الشركات الأجنبية والمشتركة مستمرة فى تنفيذ خططها لاستكمال برامج البحث والتنقيب والاستكشاف؛ بهدف زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن خطة عام 21 /2022 إنتاج نحو 3.44 مليون قدم مكعب من الزيت الخام والـمكثفات والبوتاجاز، ونحو 2.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، و4.37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.

ورجحت المصادر، لـ “المال”، أن يشهد العام المالى الحالي معدلات استثمار أكبر فى جميع المجالات سواء على صعيد برامج البحث والاستكشاف والتنقيب أو مشروعات تنمية الحقول بالامتيازات البترولية المختلفة.

وقالت إنه مع الصعود والارتفاع الملحوظ فى أسعار الخام العالمية مقارنة مع الفترة التى شهدت ذروة جائحة كورونا، ستضخ الشركات الأجنبية المزيد من الاستثمارات البترولية خلال الفترة المقبلة ،للتوسع والتنمية فى امتيازاتها.

ونجح قطاع البترول خلال السنوات السبع الماضية فى إحراز تقدم كبير فى معدلات الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر، حيث تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز.

كما تم إسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز إلى شركات عالمية وتوقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 باستثمارات حدُّها الأدنى حوالى 16مليار دولار، ومنح توقيع بنحو مليار دولار لحفر 379 بئرًا.