استثمارات الإسكان السياحى بالساحل الشمالى تسجل 710 ملايين جنيه

كشف تقرير صادر عن وزارة السياحة، عن أن التكاليف الاستثمارية للإسكان السياحى بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، سجلت 710 ملايين جنيه.

وأشار التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه إلى أن تلك المساحة المخططة لقطاع الساحل الشمالى الغربى السياحى، بلغت قرابة 80 مليون متر مربع، بينما بلغت المساحة التى تعد تحت الإنشاء حاليا وبها مشروعات سياحية، على مساحة تصل إلى 2 مليون متر مربع.

وذكر التقرير أن قطاع الساحل الشمالى الغربى السياحى، يضم 4 مراكز سياحية (مركز رأس الحكمة – باجوش / رأس حوالة السياحى – مركز غرب مطروح السياحي/سيدى برانى – مركز سيدى برانى / السلوم).

وأكد التقرير أن الطاقة الفندقية بالمنطقة بلغت 1644 غرفة فندقية، بينما يتم تحت الإنشاء 324 غرفة، وذلك عبر 5 مشروعات سياحية.

وتتركز منطقة الساحل الشمالى الغربى من رأس الحكمة فى المسافة من 75 كم وحتى 37 كم من مدينة مرسى مطروح الساحل الشمالى الغربى.

كان المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، كشف فى وقت سابق أن مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى يتضمن إنشاء عدد من المدن الجديدة فى الأقاليم التنموية الواعدة ومن بينها مدينة العلمين لتكون باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة فى مصر وتمثل مدينة العلمين الجديدة أحد أهم أقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة.

وصدر قرار جمهورى بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان بمنطقة تبعد حوالى 10 كيلومترات عن الساحل لتكون بداية التنمية بالساحل الشمالى كله كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز جنوب الطريق الساحلى.

وتضم منطقة الساحل الشمالى الغربى أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى نحو 400 كم من غرب الإسكندرية وحتى الحدود الغربية بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية وحتى العلمين ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.