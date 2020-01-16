استثمارات الأوروبي لإعادة الإعمار تتجاوز 10 مليارات يورو في 2019

قال البنك إنه استثمر في الأردن نحو 87 مليون يورو في تسعة مشروعات شملت إصلاح بحيرة ملوثة شرق الرصيفة، وهو مشروع مميز سيساعد في تنظيف البحيرة واستعادة الصلة بين منبع المجرى المائي الأصلي في منطقة مستجمعات وادي ماركا ومواقع المصب، وسيؤدي ذلك إلى زيادة قدرها 400 ألف متر مكعب من المياه سنويًا للاستخدام في الزراعة

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه حقق مستوى قياسيًا من التأثير للمناطق التي يعمل بها في عام 2019، وتمت تلبية ما تم التعهد به برفع كل من جودة وكمية استثماراته في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات.

وأضاف البنك في بيان صحفي اليوم، أنه قام بتمويل 452 مشروعًا فرديًا غير مسبوق، مقارنة مع 395 مشروعًا في العام السابق. وتجاوز التمويل 10 مليارات يورو لأول مرة، وارتفع إلى 10.1 مليار يورو من 9.5 مليار يورو.

وقال البنك إنه استثمر في الأردن نحو 87 مليون يورو في تسعة مشروعات شملت إصلاح بحيرة ملوثة شرق الرصيفة، وهو مشروع مميز سيساعد في تنظيف البحيرة واستعادة الصلة بين منبع المجرى المائي الأصلي في منطقة مستجمعات وادي ماركا ومواقع المصب، وسيؤدي ذلك إلى زيادة قدرها 400 ألف متر مكعب من المياه سنويًا للاستخدام في الزراعة.

وفي لبنان، واصل البنك دعمه للقدرة التنافسية للقطاع الخاص باستثمار 164 مليون يورو في ثلاثة مشروعات.

وأضاف أن عام 2019 شهد أيضًا افتتاح مكتب ثالث للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب في أغادير، مما أكد التزام البنك بتطوير الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي، وقد بلغت الاستثمارات في المغرب 204 ملايين يورو في 14 مشروعًا العام الماضي.

وفي تونس، استثمر البنك 177 مليون يورو عبر تمويل 11 مشروعًا في عام 2019، بما في ذلك قرض بقيمة 45 مليون يورو لشركة نقل تونس لتحسين خدمات قطارات الضواحي بين تونس والمرسى.

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، موّل البنك أول سند للتأثير المترتب على العمالة الفلسطينية لمعالجة مستويات بطالة الشباب المرتفعة عن طريق توفير التدريب المهني لأكثر من 1000 شاب فلسطيني.

وتابع : واصلت المنطقة الاستفادة من دعم الجهات المانحة القوي، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، والحساب المتعدد المانحين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الأخضر للمناخ، والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، وصندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرهما من الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.