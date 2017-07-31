استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تقفز إلى 136 مليار جنيه

هبة محمدقال البنك المركزي في التقرير الشهري الصادر عنه منذ قليل، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت 43.5 مليار جنيه خلال شهر بنسبة 46.9% لتسجل أكثر من 136 مليار جنيه حتى نهاية مايو الماضي.وأشار التقرير إلى أن أرصدة البنوك العامة حققت زيادة بقيمة 16 مليار جنيه لتصل إلى 279.2 مليار جنيه

هبة محمد

قال البنك المركزي في التقرير الشهري الصادر عنه منذ قليل، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت 43.5 مليار جنيه خلال شهر بنسبة 46.9% لتسجل أكثر من 136 مليار جنيه حتى نهاية مايو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أرصدة البنوك العامة حققت زيادة بقيمة 16 مليار جنيه لتصل إلى 279.2 مليار جنيه نهاية مايو، كما أوضح التقرير لأول مرة أن أرصدة البنك الأهلي المصري- ائتمان بلغت 7.480 مليار جنيه نهاية مايو.

أيضاً، ارتفعت أرصدة البنوك الأجنبية العاملة بالسوق من أذون الخزانة بقيمة 1.3 مليار جنيه لتسجل 23.1 مليار جنيه نهاية مايو.

فيما تراجعت استثمارات البنوك الخاصة بقيمة 20.3 مليار جنيه إلى 219.8 مليار جنيه، بجانب انخفاض أرصدة البنوك المتخصصة بقيمة 2 مليار جنيه إلى 6.5 مليار جنيه نهاية مايو.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أرصدة الأذون ارتفعت بقيمة 35.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة إلى 817.4 مليار جنيه نهاية مايو.

