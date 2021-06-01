استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع 3 مليارات دولار في أول 4 أشهر من 2021

ارتفعت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بنحو 2.989 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

وقال البنك المركزي المصري في بيانات النشرة الشهرية، اليوم الثلاثاء، إن أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 20.917 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل 17.928 مليار في نهاية ديسمبر 2020.

وعلى أساس شهري، صعدت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية، بنحو 881 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021، مرتفعة من مستوى 20.036 مليار دولار المسجل في شهر مارس 2021.

البنوك العامة تقلص من استثماراتها في أذون الخزانة بنحو 42.7 مليار جنيه في أبريل

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات، تراجعت أرصدة استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال أبريل الماضي بنحو 42.7 مليار جنيه، لتصل إلى 285.024 مليار جنيه، مقابل 327.725 مليار في مارس السابق عليه.

وانخفضت أيضًا استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة، بنحو 12.205 مليار جنيه خلال أبريل، لتصل أرصدة الاستثمارات إلى مستوى 337.722 مليار جنيه، مقابل 349.927 مليار في مارس 2021.

وهبطت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة بنحو 3.294 مليار جنيه في أبريل 2021، لتصل إلى 47.082 مليار جنيه، مقابل 50.376 مليار الشهر السابق عليه.

وبحسب البيانات، خفضت البنوك المتخصصة من استثماراتها في أذون الخزانة بنحو 775 مليون جنيه، لتصل إلى 31.562 مليار جنيه في أبريل، مقابل 32.337 مليار في مارس.

وتراجعت أرصدة استثمارات بنك الاستثمار القومي في أذون الخزانة خلال أبريل 2021، بمقدار 10.67 مليار جنيه، لتسجل 129.34 مليار جنيه، مقابل 140.02 مليار في مارس 2021.

وطبقا للبنك المركزي، تراجع إجمالي أرصدة الاستثمارات القائمة في أذون الخزانة إلى 1.533 تريليون جنيه في نهاية أبريل 2021 مقارنة مع 1.567 تريليون في نهاية مارس من ذات العام، بانخفاض قدره 33.56 مليار جنيه.