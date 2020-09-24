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استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع بقيمة 3.12 مليار دولار خلال يوليو الماضي

لتسجل نحو 10.799 مليار دولار
الحسينى حسن 9:12 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 9:12 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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ارتفعت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بنحو 3.127 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلوغ أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة نحو 10.799 مليار دولار في يوليو الماضي، مقابل 7.672 مليار في يونيو السابق عليه.

وتراجعت استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة الحكومية مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقدت نحو 20 مليار دولار، إلا أنه مع تحسن الأوضاع عادت منها نحو 10 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر

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أرصدة استثمارات البنوك في أذون الخزانة

ارتفعت أرصدة استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال يوليو الماضي بنحو 19.892 مليار جنيه، لتصل إلى 479.44 مليار جنيه، مقابل 459.55 مليار في يونيو الماضي.

وانخفضت أرصدة استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة، بنحو 4.28 مليار جنيه خلال يوليو، لتصل إلى 338.83 مليار جنيه، مقابل 343.12 مليار يونيو السابق عليه.

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ووفقا للبنك المركزي، تراجعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة بنحو 1.658 مليار جنيه في يوليو 2020، لتصل إلى 33.49 مليار جنيه، مقابل 35.15 مليار الشهر السابق عليه.

كما انخفضت أرصدة استثمارات بنك الاستثمار القومي في أذون الخزانة خلال يوليو لتسجل 265.63 مليار جنيه، مقابل 279.70 مليار في يونيو 2020.

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وهبطت أرصدة استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة بنحو 3.362 مليار جنيه لتصل إلى 30.59 مليار جنيه، مقابل 33.95 مليار في الشهر السابق عليه.

وبحسب البنك المركزي، ارتفعت إجمالي أرصدة الاستثمارات القائمة في أذون الخزانة إلى 1.618 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2020، مقابل 1.567 تريليون في نهاية يونيو 2020.

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بقلم الحسينى حسن

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