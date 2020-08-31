استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع 689.3 مليون دولار خلال مايو الماضي

ارتفعت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بنحو 689.3 مليون دولار خلال مايو الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلوغ أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة نحو 7.672 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 6.986 مليار في أبريل السابق عليه.

وتراجعت استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة الحكومية مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقدت نحو 12.8 مليار دولار خلال شهري مارس وإبريل الماضيين بحسب بيانات النشرات الشهرية الصادرة خلال العام الحالي.

وعاودت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية الارتفاع مجددًا خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وجذبت مصر نحو 4 مليارات دولار على مدار شهر يونيو وأول أسبوعين من يوليو، بحسب مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث.

أرصدة استثمارات البنوك في أذون الخزانة

وتراجعت أرصدة استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال مايو الماضي بنحو 8.6 مليار جنيه، لتصل إلى 459.55 مليار جنيه، مقابل 468.14 مليار في أبريل الماضي.

وزادت أرصدة استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة، بنحو 6.13 مليار جنيه خلال مايو، لتصل إلى 343.12 مليار جنيه، مقابل 336.98 مليار أبريل السابق عليه.

ووفقا للبنك المركزي، تراجعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة بنحو 731 مليون جنيه في مايو 2020، لتصل إلى 35.15 مليار جنيه، مقابل 35.88 مليار الشهر السابق عليه.

وانخفضت أرصدة استثمارات بنك الاستثمار القومي في أذون الخزانة خلال مايو لتسجل 279.7 مليار جنيه، مقابل 302.66 مليار في أبريل 2020.

وصعدت أرصدة استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة بنحو 1.118 مليار جنيه لتصل إلى 33.95 مليار جنيه، مقابل 32.83 مليار في الشهر السابق عليه.

وبحسب البنك المركزي، تراجعت إجمالي أرصدة الاستثمارات القائمة في أذون الخزانة إلى 1.567 تريليون جنيه في نهاية مايو 2020، مقابل 1.574 تريليون في نهاية أبريل 2020.