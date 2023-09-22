استثمارات أسيوط للتكرير والقاهرة للبترول تسجل 3.2 مليار جنيه 2022-2023

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022/ 2023، والتى ضمت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وبلغ اجمالي استثمارات شركتي اسيوط لتكرير البترول والقاهرة للبترول نحو 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2022-2023.

واستعرض الكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أهم نتائج أعمالها خلال العام المالى 2022/ 2023 موضحاً نجاح مصفاة التكرير في تحويل حوالى 3.3 مليون طن خام لمنتجات بترولية للسوق المحلى بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، وبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها أكثر من 1.7 مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والبدء في تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة.

أضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين فإن هناك عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها التي تشهدها مصفاة تكرير أسيوط لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها من أهمها مشروعي مجمع التقطير الجوي بطاقة 5 ملايين طن خام ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها بتكلفة إجمالية تزيد عن 6 مليارات جنيه.

كما أن هناك مشروعات لتطوير أداء وحدتي التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية وإنشاء 5 مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعا، ومشروع التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام إدارة الأصول ERP ومشروعات ترشيد الطاقة ومشروعات التنمية المجتمعية.

وخلال جمعيتي اعتماد نتائج أعمال شركتى القاهرة والنصر للبترول أوضح الوزير ما شهدته المنطقتين البتروليتين بمسطرد والسويس من مشروعات زيادة القدرات الإنتاجية والتوافق البيئى والتنمية المجتمعية ، لافتاً إلى انعكاس ذلك الواضح على نتائج الأعمال عاماً بعد الآخر.

واستعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام حيث أشار إلى أن كمية الزيت الخام التى تم تكريرها بلغت نحو 8.4 مليون طن بمصفاتي الشركة بمسطرد وطنطا لتساهم في توفير كميات من المنتجات البترولية بلغت نحو114 ألف طن بوتاجاز و552 ألف طن نافتا وحوالي 2.9 مليون طن بنزين بأنواعه (80 و92 أوكتين) و60 ألف طن كيروسين و460 ألف طن وقود طائرات ومليون و407 ألف طن سولار علاوة على العديد من المنتجات المتخصصة للعديد من الصناعات.

وأشار إلى أن الشركة نفذت مشروعات استثمارية خلال العام باستثمارات تبلغ حوالى 1.3 مليار جنيه ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها وتشغيلها خلال العام مشروع استرجاع غازات الشعلة بهدف تقليل انبعاثات الغازات المصاحبة وإعادة استخدام غازات الشعلة كوقود وإنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء 12 صهريجاً للخام والمنتجات البترولية ومشروعات أبراج التبريد وتركيب أجهزة القياس الآلى، كما أشار إلى تنفيذ الشركة أعمال التصنيع المحلى للمعدات والأجهزة وتقديم الخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير خلال العام.

أضاف أن المشروعات المنفذة تسهم فى توفير جانب مهم من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وأنها قامت بتكرير حوالى 2.4 مليون طن خام ، وأوضح أن خطتها الاستثمارية خلال العام شملت ضخ حوالى 1.5 مليار جنيه استثمارات جديدة فى عدد من المشروعات الجديدة التى تهدف إلى تطوير منظومة التشغيل وزيادة كفاءتها منها التحول الرقمى لربط كامل أنظمة التشغيل وبرنامج إدارة المعامل الكيماوية ومشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير نظم الإطفاء والإنذار المبكر وإنشاء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى لتحقيق الاستدامة البيئية .