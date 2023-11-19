«استثماراته 25 مليون دولار».. رئيس الوزراء يتفقد مركز مصر للتكنولوجيا بشركة بي دبليو سي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار التابع لشركة “بي دبليو سي”، بمشروع كايرو فيستفال سيتي، بالقاهرة الجديدة، برفقة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ووائل مصطفى، الشريك في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط ورئيس مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بمختلف أجهزتها لا تألو جهدا في سبيل إتاحة مختلف سبل الدعم التي تطلبها مثل هذه النوعية من الشركات، للتوسع في مراكزها في مصر، لا سيما في ضوء توجه الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الدكتور عمرو طلعت، أن مصر أصبحت محط أنظار مراكز خدمات القيمة المضافة واجتذبت العديد من كبرى شركات الاستشارات والخدمات المهنية والاحترافية القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، مستفيدة في ذلك من الجودة العالية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووفرة المقومات التنافسية التي تؤهلها لذلك وعلى رأسها وفرة الكوادر الشابة المؤهلة والقادرة على الإبداع وقيادة عمليات التطوير.

وأيضا قدرات وكفاءة المهندسين المصريين وبالأخص المتخصصين في مجال برمجيات السيارات وتصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات تدفع العديد من الشركات سواء العالمية والمحلية لإنشاء مراكز لها في مصر بهذه المجالات المهمة والواعدة والتي تشهد نموًا غير مسبوق في مصر.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وائل مصطفى، حول المركز التابع لشركة “بي دبليو سي” الذي أوضح خلاله أن مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار هو مركز متخصص، يجمع بين خبرات المجال والقدرات الرقمية لشركة الخدمات المهنية “بي دبليو سي” من أجل ابتكار الحلول الرقمية، وبنائها بأحدث التقنيات، وتعميمها.

وقال رئيس مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار أن “بي دبليو سي” افتتحت مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC) في مايو الماضي باستثمارات بلغت 25 مليون دولار حتى الآن، موضحًا أنه من المستهدف أن يحقق المركز صادرات رقمية بقيمة 300 مليون دولار على مدار 3 سنوات.

وأكد وائل مصطفى، أن المركز ملتزم بإسراع وتيرة تحوّل الأعمال، وتنمية المواهب المحلية، حيث يعمل خبراء التكنولوجيا في المركز عن كثب مع فرق “بي دبليو سي” الاستشارية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ومن المملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا؛ لإنشاء حلول تقنية تركز على خبرات الشركة في المجال التكنولوجي على صعيد التطبيقات الخاصة بالمؤسسات والبيانات، والتحليلات، والأمن السيبراني، والبرمجيات المتخصصة.

كما أوضح مصطفى، أن شركة “بي دبليو سي” مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (PwC ETIC)، تقوم بتقديم فرص متنوعة للقوى العاملة في مصر من شباب الخريجين من مختلف الجامعات، وتوفير التدريب اللازم لهم، وأيضًا توفير ما يقارب 35% من فرص العمل للإناث.

وائل مصطفى: نستهدف توفير 5000 فرصة عمل بحلول عام 2026

وأوضح أن نسبة الشباب العاملين من حديثي التخرج تتجاوز 67%، مما يساهم في تمكين الشركة من تحقيق أهدافها المتمثّلة في ابتكار طرق جديدة لتحقيق التحوّل الرقمي عبر استخدام المهارات والتقنيات، وتستهدف الشركة أيضًا توفير 5000 فرصة عمل بحلول عام 2026.

وحرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع حديثي التخرج من الشباب العاملين، للاطمئنان على آلية العمل داخل المركز، وما يتيحه المركز من بيئة عمل مُنتجة.

وتم استعراض تجربة عملية لأحدث التطبيقات المُستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تُتيح للمواطنين عددا من الخدمات الحكومية بصورة ميسرة، بحيث يتم تقديم تلك الخدمة من قبل الذكاء الاصطناعي بما يعزز ويرفع من كفاءتها المقدمة للمواطنين.

ولفت رئيس مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار إلى قيام شركة “بي دبليو سي” مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار(PwC ETIC)، في نهاية العام الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، الذراع التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر؛ لتعزيز استثمار الشركة المتواصل في قدراتها، وتماشيًا مع رؤيتها الرامية إلى التوسّع عبر المنطقة بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.

وتم الإشارة إلى أن شركة “بي دبليو سي” هي شبكة شركات متواجدة في 151 بلداً حول العالم، ويعمل لديها نحو 364 ألف موظف، ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والمراجعة، والضرائب، والخدمات الاستشارية، كما تقدم شركة “بي دبليو سي” خدماتها لنحو 87% من عملاء فورتشن جلوبال 500.