استبيان يكشف توقعات بالمزيد من تشدد إعادة التأمين باتفاقيات 2022

قام موقع Artemis بأحدث استبيان لسوق إعادة التأمين كاشفا عن تفاؤل بزيادة تشدد الأسعار في التجديدات الاكثر أهمية في الأول من يناير 2022 ، حيث يظل التسعير هو كلمة السر لشراء الحماية التأمينية.

وأشار استبيان سوق إعادة التأمين العالمي مع اقتراب التجديدات في يناير 2022 Yلى خلفية الخسائر المرتفعة الناجمة عن الكوارث، والخسائر المرتبطة بفيروس كورونا 19COVID- لا سيما في الحياة والصحة وزيادة الطلب وإستمرار انضباط الاكتتاب

.زيادة فى أسعار فروع التأمين المتأثرة الأعوام الماضية بالخسائر

ويُظهر المسح أن المشاركين في السوق يتوقعون الزيادات الأكثر دراماتيكية في معدلات الأعمال المتأثرة بالخسائر ، لا سيما مخاطر العقارات في الولايات المتحدة وأوروبا ، مما يعكس آثار العواصف الشتوية والأعاصير في الولايات المتحدة ، والفيضانات المدمرة والفيضانات السريعة عبر أجزاء من أوروبا.

يتوقع أكثر من 50٪ من المشاركين في الاستطلاع خارج مجال العقارات أن ترتفع المعدلات في السوق الإلكترونية بنسبة 10٪ على الأقل، في التجديدات القادمة مع التفاؤل بالارتفاعات الهادفة التي تتجلى أيضًا في الخطوط المهنية ، والارتداد ، والمخاطر السياسية

إلى جانب التسعير ، وجودة السمعة وتصنيف الائتمان هي الجوانب الرئيسية التي يبحث عنها المشترون للحماية في الطرف المقابل لإعادة التأمين

زيادة الطلب على التأمين وارتفاع مستوى التجديدات

ولفت الاستبيان إلى أنه بالرغم من أن وباء كورونا لم يرحل إلا أن تخفيف القيود الصارمة في أجزاء كثيرة من العالم مع استمرار طرح

اللقاح العالمي ، إلى جانب التركيز على الاستثناءات فى بعض الوثائق أدى إلى تلاشي تكلفة الوباء

و لاحظ معيدي التأمين زيادة الطلب على الحماية والتوجه إلى التجديدات ، ويتوقع ما يقرب من 92 ٪ من المشترين شراء نفس أو أكثر من إعادة التأمين أو حماية إعادة التأمين.

وكشف الاستبيان أن التعويضات فى مجالات الأعمال المتعلقة بالممتلكات والطبى سجلت تراجع واضح رغم وجود معدلات وفيات مرتفعة في بعض البلدان مما يعنى تعني أنه بالنسبة لبعض شركات إعادة التأمين ،أن الخسائر المرتبطة بفيروس كورونا 19 COVID على الحياة والجانب الصحي تتجاوز التوقعات.

قلق بشأن التحديات المستقبلية بنشاط الإعادة

وأكد المشاركون فى الاستبيان أن الوباء ليس هو الخطر النظامي الوحيد الذي يهدد بتحدي صناعة إعادة التأمين العالمية وبالنظر إلى استجابة القطاع ، يشعر ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع أنه على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية ، فإنهم قلقون قليلاً بشأن قدرة السوق على التنقل التحديات المستقبلية من نفس الحجم.

ولكن من الواضح أن أقل من 7٪ من المشاركين يشعرون بثقة أقل من أي وقت مضى في قدرة سوق إعادة التأمين على مواجهة مثل هذا التحدي في المستقبل، بحسب المشاركين.

وتُظهر البيانات أيضًا أنه بالنظر إلى المستقبل ، ينقسم المشاركون في السوق حول مدى إيجابية التوقعات للقطاع مع تغير المناخ ، ، والمخاطر السيبرانية ، والخسائر المتزايدة من المخاطر الثانوية التي يُنظر إليها على أنها أكبر تحديات الربحية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولكن مع التحدي تأتي الفرصة ، كما تظهر البيانات ، حيث أن اللاعبين في السوق حريصون على إعطاء الأولوية للتكنولوجيا والتنويع ورعاية المواهب واكتساب الخبرة مع اقترابنا من عام 2022.