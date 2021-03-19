استبيان لقطاع النقل البحري يستهدف تطوير الموانئ المصرية

طرح قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، على غرف الملاحة والشركات العاملة بالسوق الملاحي استبيانا، بهدف إعداد دراسة جديدة لمخطط شامل الموانئ المصرية.

تناول مجموعة من النقاط شملت طبيعة نشاط الشركة وحجم إنتاجها والمشكلات الرئيسية التى تواجه العمل ومقترحات حلها بجانب المشكلات المتعلقة بالعمل بالموانئ المصرية والمؤثرة عليه، كما تضمن الاستبيان الذي تم توزيعه على شركات الملاحة مشروعات التطوير التى تعتزم الشركات القيام بها والعائد المتوقع منها.

وكان مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قد انتهى العام الماضي من تسليم دراسة لوزارة النقل خاصة بإعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ المصرية إلا أن مخرجات الدراسة لم تعلنها وزارة النقل حتى الآن.

وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير قد أعلن فى تصريحات سابقة عن دراسة تجريها وزارته لإنشاء الهيئة العامة للموانئ البحرية كجهاز منظم للنقل البحري يضم قطاع النقل وهيئة السلامة البحرية وهيئات الموانئ والشركات العامله بالنقل البحري وفقا لأحدث النظم العالمية.

واستعرض الوزير مؤخرا أمام مجلس النواب خطة تطوير الموانئ المصرية، لافتا إلى أن خطة الوزارة تتجه لتنفيذ عدد ٥٨ مشروع بتكلفة ٦٣ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٤.

مطالب بتوحيد جهود دراسات التطوير

من ناحيته أكد اللواء على الحايس نائب رئيس ميناء الاسكندرية الاسبق انه فى الوقت الذي تعاقدت فيه وزارة النقل مع المكتب الاستشاري الالمانى هامبور ج ، لم تصدر تعليمات للمواني بالانتظار وعدم البدء فى أى مشروعات قبل دراسة وأقرار المخطط وأستمر كل ميناء فى مشروعاته منفردا.

وفى الثمانينات قامت الجايكا اليابانية تقديم منحه مخطط عام للموانئ به يتضمن مواقع كل المشروعات وموقعها للاستعانة بها عند الاحتياج.

وفى عام ٢٠١٥ أوفدت الحكومة الكورية وبناء على اتفاق تعاون مشترك وفدا متخصصا ، كمنحه لمصر، وذلك لعمل مخطط عام جديد وتقديم دراسه بالتطوير المقترح لميناء الإسكندرية، وعلى مدار عامين حضر الوفد الى مصر ٤ مرات.