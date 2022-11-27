استبيان لبنك كوريا: البلاد قد تواجه أزمة مالية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض

أظهر استبيان لبنك كوريا ( البنك المركزى) اليوم الأحد أن ما يقرب من 60% من الخبراء الاقتصاديين والماليين قلقون من أن كوريا قد تواجه أزمة مالية على المدى القصير، وسط مخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يؤثر على الشركات والأسر، بحسب وكالة يونهاب.

ووفقا للاستبيان الذي أجراه بنك كوريا على 72 خبيرا في الداخل والخارج في أوئل الشهر الجاري، قال 58.3% من المستجيبين إن فرص حدوث أزمة مالية “في غضون عام” مرتفعة أو مرتفعة للغاية.

ومن بين عوامل الخطر، ذكرت النسبة الأكبر التي سجلت 27.8% من المستجيبين، التحديات التي تواجه الشركات عند تأمين الأموال اللازمة وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأجاب 16.7% بأنهم يقلقون بشأن ارتفاع مستوى ديون الأسر وتزايد أعباء خدمة الديون.

كما أشار 14% إلى احتمال تعرض الشركات المالية لتسجيل قروض معدومة، وأعرب 12.5% عن مخاوفهم من ارتفاع معدلات الإقراض في السوق.

وقد رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة بمقدار 2.75 نقطة مئوية مجمعة منذ أغسطس من العام الماضي للسيطرة على التضخم. كما رفعت البنوك معدلات الإقراض، وذلك صعب على الأسر والشركات الاقتراض وسداد الديون.

واعتبارا من نهاية سبتمبر، وصل الائتمان الأسري المستحق -مشتريات الائتمان والقروض للأسر- إلى 1,870.6 تريليون وون (1.37 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 2.2 تريليون وون عن الثلاثة الأشهر السابقة، وفقا لبيانات منفصلة صادرة عن بنك كوريا.