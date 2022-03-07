طاقة

استبعاد 4 تحالفات عالمية من مناقصة تطوير محولات السد العالى وخزان أسوان

تنشر «المال» التفاصيل الكاملة للتحالفات المستبعدة منها وفقا لمصادر بوزارة الكهرباء
عمر سالم 10:57 ص, الأثنين, 7 مارس 22 10:57 ص, الأثنين, 7 مارس 22

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أسفرت نتائج التحليل الفنى لمناقصة تطوير وتحديث محطات محولات السد العالى وخزان أسوان، عن استبعاد 4 تحالفات عالمية من المنافسة على المناقصة العالمية، فيما تأهل 4 أخرى لمرحلة البت المالى.

كانت شركة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة طرحت المناقصة نهاية نوفمبر الماضى، واشترت 14 شركة محلية وعالمية كراسة الشروط وتقدم لها 8 تحالفات عالمية. 

وتنشر «المال» التفاصيل الكاملة للتحالفات المستبعدة منها وفقا لمصادر بوزارة الكهرباء، والتى تضم «روساتوم الروسية مع إحدى الشركات المصرية» و«Smmt الروسية – مدكور مصر» و«مجموعة الشريف السعودية – كهروميكا مصر» و«دونج فانج – تبيا» الصينيتين.

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وأرجعت المصادر استبعاد التحالفات الأربعة إلى أخطاء فنية ونقص خبرات لدى البعض أو عدم استيفاء الشروط مثل سابقة الخبرة وغيرها من الاشتراطات الفنية.

وكشفت المصادر أن التحالفات المؤهلة تضم «سيمنس الألمانية – السويدي» و«ساينو هايدرو – باور شينا» الصينيتين و«إكس دى إيجيماك الصينية – إيجيماك مصر» و«Koncer السويدية» مع شركة مصرية لم تفصح عنها المصادر.

وتوقعت المصادر فتح المظاريف المالية المقدمة خلال مارس الحالى بحضور مندوبين عن التحالفات المتنافسة والبنوك الممولة للمشروع ، لافتة إلى أن المناقصة تشترط وجود وكيل محلى للشركة الأجنبية. 

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وقال المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية – فى تصريحات لـ«المال» – إن إجمالى تكلفة المشروع تقارب نحو 800 مليون جنيه ( مايعادل 41 مليون يورو) ويتولى بنك التعمير الألمانى «  KFW»  تمويله وفق اتفاقية تم توقيعها بين مصر وألمانيا، ضمن التعاون المشترك بين القطاع والحكومة الألمانية.

وألغت «الكهرباء» المناقصة فى نوفمبر الماضى وأعيد طرحها على الشركات نتيجة عدم توافر الشروط المطلوبة فى كراسة الشروط سوى فى تحالف واحد فقط من إجمالى الشركات المتنافسة، وأعيد الطرح بعد مفاوضات مع بنك «KFW» لتعديل الاشتراطات وتخفيض الشروط بشكل أكثر، ليتمكن أكبر عدد من الشركات العالمية من المنافسة. 

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ووفقا للمناقصة سيقوم التحالف الفائز بتوريد محولات لعملية التأهيل تصل إلى 20 بواقع 12 لمحطة كهرباء السد العالى، بجانب محول احتياطى و5 لمحطة توليد خزان أسوان 1، و2 لمحطة خزان أسوان 2، علما بأن محولات محطات السد العالى قديمة، ويتم إجراء صيانة وتركيب قطع غيار لها، مما ساعد على استمرارها فى الخدمة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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