استبعاد 159 من تظلمات مشروع إسكان الكيلو 4 بمطروح وإدراج 158 متقدما

لوجود أملاك لديهم للذين تقدموا على 82 وحدة سكنية بمساحة 65 م2 وذلك بعد عمل التحريات اللازمة من قبل إدارة الإسكان بمجلس المدينة والأجهزة المعنية

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن استبعاد 159 متقدما نهائياً في تظلمات الوحدات السكنية بالكيلو 4 لوجود أملاك لديهم للذين تقدموا على 82 وحدة سكنية بمساحة 65 م2 وذلك بعد عمل التحريات اللازمة من قبل إدارة الإسكان بمجلس المدينة والأجهزة المعنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة بحث التظلمات للمتقدمين في الوحدات السكنية بعمارات الكيلو 4 الجديدة.

وأكد جاب الله أن المتسبعدين 159 متقدما تبين عدم احقيتهم في التظلمات بعد عمل التحريات وثبت وجود أملاك لديهم مثل ( عداد كهرباء – عداد مياه – أملاك – شهر عقارى – إيرادات – ابنى بيتك – ضرائب عقارية – إقامة)

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أنه سيتم إدراج 158 متقدما أثبتت التظلمات عدم وجود أملاك لديهم وسيتم دمجهم مع المتقدمين لعمل تشكيل لجنة للبدء في المعاينات علي الطبيعة في شهر فبراير القادم.

الشروط المعلنة

ويذكر أن إدارة الاسكان بمجلس مدينة مرسى مطروح أعلنت عن الأسماء المستبعدة من المتقدمين للوحدات السكنية بالكيلو 4 في يونيو 2020 وعددهم 317 متقدما على الـ 82 وحدة سكنية بمساحة 65 م للوحدة بعمارات حي الزهور الجديدة والتي انطبقت عليهم الشروط المعلنة وهي كالآتي : -1- لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.2- ألا يكون قد سبق للمتقدم تخصيص أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أياً كان نوعها أو للأسرة ” الزوج / الزوجة ” سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

3- أن يكون المتقدم من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمسة عشر عاماً للأعمال الحرة وعشرة سنوات للعاملين بالدولة، على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة وفي حالة النقل خارج المحافظة تسحب الوحدة السكنية ولا يحق للمنتدب التقدم للحصول علي وحدة سكنية وأن يكون من أبناء المركز الواقع به الوحدة السكنية والإقامة الدائمة في نفس المركز.

4- ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء يخص وحدة سكنية أو منزل – عداد مياه – أملاك – عقارات باسمه أو باسم الزوجة حتى ولو تم التنازل عنها لأي شخص آخر.

5- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.

6- ألا يكون المتقدم مخصص له قطعة أرض من مشروع ابني بيتك بالمحافظة.

7- ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية أخرى بدائرة المحافظة.

8- في حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة.

9- طلب الحجز “طلب واحد فقط للأسرة” الزوج / الزوجــــة .10- لا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير وفي حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فوراً بالطريق الإداري ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلي القضاء.

11- يتم تقديم الطلبات بصفة شخصية باليد مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية الصحية.

12- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم ولا يقبل إضافة للملف أي مستند بعد قبول الطلب بالمجلس وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي والمطالبة بالتعويض واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها.