استبعاد محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لعام 2022، والتي سيتم إعلان الفائز بها في وقت لاحق.

وشهدت القائمة غياب النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث احتلّ المركز السابع بقائمة اللاعبين الأفضل في قارة أوروبا لعام 2022، بعد أن حصد 46 نقطة،

فيما تواجد ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني الحالي في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

ويغيب محمد صلاح عن القائمة النهائية للمرشحين التي تشهد تواجد الثلاثة الأوائل المنافسين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، رغم هيمنته على الجوائز الفردية في إنجلترا للعام الحالي، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصوله على 3 ألقاب محلية رفقة الريدز، وهي: كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية.

وشهدت القائمة النهائية للمرشحين التي أعلن عنها يويفا، تواجد الثلاثي: كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وتيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، وكريم بنزيما قائد ومهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.