استبعاد طارق حامد وفتحي.. كيروش يُعلن القائمة المبدئية لكأس الأمم الإفريقية

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة المبدئية للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتي تضم 40 لاعبًا، استعدادًا لتصفيتهم إلى نحو 23 لاعبًا فقط من أجل خوض المسابقة الإفريقية المرتقبة.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في كأس الأمم خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 بالكاميرون.

وتأكد غياب طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، عن بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، بعد استبعاد كيروش له من القائمة المبدئية، إلى جانب أحمد فتحي، ظهير أيمن بيراميدز.

وشهدت القائمة عودة محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، العائد من إصابة طويلة بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي، إلى جانب محمد فتح الله، مدافع غزل المحلة وأحمد رمضان بيكهام، ظهير أيمن سموحة السكندري.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلاً من نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد فوزي (الإسماعيلي) – محمد صبحي (فاركو) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمود جاد (إنبي)

الدفاع: أيمن أشرف (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – أكرم توفيق (الأهلي) – محمود حمدي “الونش” (الزمالك) – محمود علاء (الزمالك) – أحمد ياسين (البنك الأهلي) – محمد هاني (الأهلي) – محمد عبد المنعم (فيوتشر) – محمد حمدي (بيراميدز) – محمد فتح الله (غزل المحلة) – أحمد رمضان “بيكهام” (سموحة) – مروان داوود (إنبي)

الوسط: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) – عمرو السولية (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – محمد مجدي “أفشة” (الأهلي) – إمام عاشور (الزمالك) – محمد النني (أرسنال) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد سيد “زيزو” (الزمالك) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد رفعت (فيوتشر) – نبيل عماد “دونجا” (بيراميدز) – حمدي فتحي (الأهلي) – مهند لاشين (طلائع الجيش) –

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (جالاتاسراي) – عمر مرموش (شتوتجارت) – مروان حمدي (سموحة) – أحمد حسن “كوكا” (كونيا سبور) – أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور) – محمود حسن “تريزيجيه” (أستون فيلا) – محمد شريف (الأهلي).