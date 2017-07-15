استبعاد خالد أبو هيف من انتخابات البورصة

المال - خاصحسم هاشم السيد، نائب رئيس والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، مقعد الشركات العاملة بمجلس إدارة البورصة المصرية، في دورته الجديدة، بعد استبعاد لجنة تظلمات انتخابات البورصة المرشح خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات من المنافسة.كانت اللجنة قد قبلت الطعن المقدم

المال – خاص

حسم هاشم السيد، نائب رئيس والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، مقعد الشركات العاملة بمجلس إدارة البورصة المصرية، في دورته الجديدة، بعد استبعاد لجنة تظلمات انتخابات البورصة المرشح خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات من المنافسة.

كانت اللجنة قد قبلت الطعن المقدم من هاشم السيد ضد ترشح أبو هيف، بسبب مخالفته شروط وإجراءات الترشح والمعايير المقررة من قبل الرقابة المالية، فيما رفضت اللجنة الطعن المقدم من أحمد بهاء على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل” ضد منصور البربري منافسه بسبب عدم استيفاء شروط الترشح للانتخابات.

وتقتصر الجولة الثانية من انتخابات البورصة على حسم مقعد الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي يتنافس فيها كل من أحمد بهاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، ومنصور البربري رئيس مجلس إدارة شركة بي إي جي للتجارة والاستثمار.

يشار إلى أن هاشم السيد قد اقتنص نفس المقعد في الإنتخابات التي أجريت في 2013، بالتزكية بالتزكية عقب انسحاب منافسه أشرف الضبع، وبالتالي تعد هذه الجولة هي الثانية التي يفوز بها بالتزكية.

وتتشكل لجنة التطلمات من المستشار حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس فتوى الاستثمار، ومشير عبدالمنعم ممثلا للاستثمار، وصلاح شحاتة الرقابة المالية، وعمرو شطا البورصة ومجدي صالح مقرراً.

وفي نهاية يونيو الماضي، أنهت البورصة أولى مراحل انتخابات مجلس إدارتها، على مقعد الشركات العاملة ومقعدي شركات السمسرة، والتي فاز فيها كل من أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة “رسملة مصر” لإدارة الأصول عن الشركات العاملة، وكل من شوكت المراغي رئيس قطاع الوساطة بشركة إتش سي لتداول الأراق المالية، وإيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، على مقعدي السمسرة.