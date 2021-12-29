استبعاد «أفشة».. كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

المقرر انطلاقها خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في مسابقة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمد مجدي أفشة وأحمد رفعت ومروان حمدي، على رأس الأسماء المستبعدة من القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي – محمود جاد

خط الدفاع

أكرم توفيق – عمر كمال – أحمد حجازي -محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – محمود علاء

خط الوسط

عمرو السولية – حمدي فتحي – إمام عاشور – عبد الله السعيد – محمد النني – أحمد سيد زيزو – مهند لاشين

خط الهجوم

عمر مرموش – محمد شريف – مصطفى محمد – محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه – رمضان صبحي