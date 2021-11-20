رياضة

استبعاد أشرف بن شرقي.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

المقرر لها الاثنين المقبل
إسلام مصطفى 7:48 م, السبت, 20 نوفمبر 21 7:48 م, السبت, 20 نوفمبر 21

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة مباراة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد المغربي أشرف بن شرقي، بعد تعرضه لالتواء في الأنكل خلال مواجهة الإسماعيلي، والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثنائية نظيفة.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني.

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الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

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بقلم إسلام مصطفى

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