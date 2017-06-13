استبعاد أبوهيف من انتخابات البورصة

المرشح يلجأ للرقابة المالية ومحكمة الأمور المستعجلةشريف عمر :علمت المال أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة البورصة أخطرت خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات باستبعاده من انتخابات مجلس ادارة البورصة كمرشح على مقعد الشركات المقيدة بالبورصة.وقالت المصادر إن است

المرشح يلجأ للرقابة المالية ومحكمة الأمور المستعجلة



شريف عمر :

علمت المال أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة البورصة أخطرت خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات باستبعاده من انتخابات مجلس ادارة البورصة كمرشح على مقعد الشركات المقيدة بالبورصة.

وقالت المصادر إن استبعاد ابوهيف جاء لادراج شركته المتلقى العربى للاستثمارات ضمن الجدول ” ب ” لقياس نشاط الأسهم المقيدة، وهو جدول مخصص للأسهم متوسطة النشاط، فى حين رأت لجنة الانتخابات أن الترشح مقتصر على الشركات المدرجة فى الجدول ” أ ” للشركات الأكثر نشاطاً.

وقال أبوهيف فى تصريحات خاصة للمال :” بالفعل علمت بقرار اللجنة استبعادى، وانتظر الحصول على خطاب رسمى بذلك، ولكنى متسمك بالاستمرار في السباق الانتخابى، وسألجأ للهيئة العامة للرقابة المالية، والجهات القضائية المختلفة للحفاظ على حقى والطعن على قرار اللجنة”.

وتابع أبوهيف : سأقيم دعوى فى محكمة الأمور المستعجلة بالقضاء الادارى للطعن على قرار اللجنة، مستنداً فى الدعوى إلى أن نص الدعوة لانتخابات البورصة الصادر من وزارة الاستثمار، اختص الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد الأسهم النشطة أو غير النشطة، وتواصلت مع الرقابة المالية التى أكدت انه لا يوجد أي عوار قانونى فى الترشح للانتخابات.

واستطرد : فى حالة عدم توافقى مع الضوابط، فكيف تم قبول أوراقى من البداية، وشركة الملتقى العربى مقيدة فى الجدول ” ب ” للاسهم متوسطة التداول، والقانون لم يفرق بين شركات الجدولين أ و ب فى الترشح لعضوية البورصة ممثلا عن الشركات المقيدة.

جدير بالذكر أن انتخابات اقتناص مقعد الشركات المقيدة بعضوية البورصة،يشهد صراعاً مشتعلاً بين الثلاثى المرشح للمقعد، وباتت كل الوسائل ممكنة بينهم للوصول للمقعد، سواء بالطعن على صحة ترشح أياً من المرشحين.

وتشهد انتخابات البورصة صراعاً ثلاثياً بين كلاً من هاشم السيد عضو مجلس ادارة البورصة الحالى والعضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للاسكان والتعمير، وخالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، ومحمد وليد جمال الدين، رئيس مجلس الادارة لشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن.

ومن المنتظر اعلان الكشوف النهائية للمرشحين قبل يوم 19 يونيو الحالى، فى حين ستجرى الانتخابات يوم 22 يونيو الجارى.

