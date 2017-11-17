استبدال 35 كشاف صوديوم بالليد وإنارة المعطلة بالجمرك

مها يونس تابع حي غرب الإسكندرية من خلال إدارة الكهرباء به، قيام شركة الهيئة العربية للتصنيع بأعمال استبدال 35 كشاف صوديوم بالكشافات الليد الموفرة للطاقة، بشارع جبل الزيتون بالقباري بمنطقة مينا البصل. على الصعيد نفسه قام حي الجمرك بوساطة إدارة الإضاءة به، بإنارة جميع الكشا

مها يونس





تابع حي غرب الإسكندرية من خلال إدارة الكهرباء به، قيام شركة الهيئة العربية للتصنيع بأعمال استبدال 35 كشاف صوديوم بالكشافات الليد الموفرة للطاقة، بشارع جبل الزيتون بالقباري بمنطقة مينا البصل.

على الصعيد نفسه قام حي الجمرك بوساطة إدارة الإضاءة به، بإنارة جميع الكشافات المعطلة بشارع سيدي سعيد وحارة حرباية وأمام 13 سيدي سعيد وحوش آدم ومدخل بلوك سيدي سعيد باللبان؛ استجابة لشكاوى المواطنين. وجارٍ استكمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بالشوارع الرئيسية والجانبية على مستوى أحياء المحافظة.

جاء ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، التي أصدرها لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالاهتمام بالإضاءة العامة بالطرق، وإنارة الشوارع الجانبية والداخلية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وكذا الاهتمام باستخدام كشافات الليد الموفرة للطاقة وفقًا للمتاح؛ لرفع المعاناة عن المواطنين.