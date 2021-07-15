استاد جديد لنادي الاتحاد السكندري بـ«برج العرب الجديدة»

أعلن محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد بالإسكندرية، عن توقيع عقود بناء استاد يحمل اسم نادى الاتحاد، وذلك بمدينة برج العرب الجديدة والتي تبعد قرابة 70 كيلو مترا عن مدينة الإسكندرية.

وأشار مصيلحي في تصريحات له مساء اليوم، عن أنه تقرر أن يقام استاد يحمل اسم نادي الاتحاد والذي يزيد عمره عن 106 سنة، على مساحة تصل إلى 53 فدان بمدينة برج العرب الجديدة.

وأكد رئيس الاتحاد السكندري أن المشروع سوف يقام بمعاونة جهاز الخدمة الوطنية بعد توقيع العقود رسميا، مشيرا إلى أنه سيكون عبارة عن مجمع للصالات وحمامات سباحة، وفندق باسم نادي الاتحاد السكندري، إضافة إلى مركز تأهيل عالمي لإصابات الملاعب.

وكشف مصيلحي، عن بدء المرحلة الثانية لنادي الاتحاد السكندري بمنطقة سموحة، وذلك عبر جهاز الخدمة الوطنية، وتم التنفيذ الفعلي منذ 3 أشهر.

وتم تخصيص أرض نادي الاتحاد بسموحة منذ عام 2017، حيث أشار وقتها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 32 ألف متر حوالي 14 فدانًا، لفرع نادي الاتحاد السكندري الجديد في منطقة سموحة أمام مبني محافظة الإسكندرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن المنطقة الجديدة واعدة، وكان هناك اتجاه لدعم النادي بسبب ضيق المساحة المخصصة للنادي في منطقة الشاطبي، والتي لا تتسع أكثر من 4 أفدنة، موضحا أن الفرع الجديد للنادي سيتم به تنفيذ إنشاء حمامات سباحة وملاعب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن المرحلة الأولي تكلفت 98.5 مليون جنيه، في فرع نادي الاتحاد السكندري بمنطقة سموحة.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس النادى عن توفير الكارت الذهبي لخدمة أعضاء وجماهير النادي.