«استادات القابضة» تحصل على شرف تنظيم جائزة الأفضل في إفريقيا

بذلك يصبح حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام ٢٠١٩، مصريًا خالصًا.

أعلنت شركة «استادات القابضة»، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة «بيك الباتروس»، صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا هذا العام.

وأشارت الشركة إلى أنه بالاتفاق مع «الكاف» تم الاتفاق على على إسناد الأعمال التنظيمية وإنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية «استادات القابضة».

وشهد الاتفاق توقيع العقود من جانب «استادات القابضة» محمد كامل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

إلى جانب كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة شركة «بيك الباتروس».

وحضر التوقيع معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبذلك يصبح حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام ٢٠١٩، مصريًا خالصًا.

وسيكون ذلك على مستوى الحقوق والرعاية والتنظيم والإنتاج التليفزيوني وأعمال البث.

ويقام حفل الأفضل في إفريقيا، على واحدة من أجمل بقاع مصر، سهل حشيش، بمدينة الغردقة، يوم ٧ يناير المقبل.

ويحضره نجوم العالم في كرة القدم، ونجوم القارة السمراء المرشحين للجائزة.

ويأتي في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.