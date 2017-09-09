استئناف نقل الحاويات بين مينائي بورسعيد والإسكندرية بالسكة الحديد

المال - خاص أعلن محمد عز، المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، عن استئناف نقل الحاويات بين مينائي بورسعيد والإسكندرية عبر السكك الحديدية، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات. ووصل فجر اليوم قطار مشحون حاويات لصالح الخط الملاحي العالمي ميرسك إلى ميناء الإسكندرية قادمًا من ميناء بورسعيد، ضمن خطة الوزارة لتعظيم

المال – خاص

أعلن محمد عز، المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، عن استئناف نقل الحاويات بين مينائي بورسعيد والإسكندرية عبر السكك الحديدية، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات.

ووصل فجر اليوم قطار مشحون حاويات لصالح الخط الملاحي العالمي ميرسك إلى ميناء الإسكندرية قادمًا من ميناء بورسعيد، ضمن خطة الوزارة لتعظيم عمليات نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إلى أنه رغم توقف عمليات نقل البضائع خلال فترة تشغيل جداول قطارات الركاب في عيد الأضحى المبارك، الذي اتسم بكثافة عالية في عمليات نقل الركاب فإن الهيئة نقلت 360 ألف طن بضائع خلال شهر أغسطس.

وأوضح عز أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بالتوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبار نقل البضائع، هو أحد أهم الوسائل التي تنتهجها وزارة النقل لتقليل الفجوة التمويلية بين مصروفات وإيرادات هيئة السكك الحديدية، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويًا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.