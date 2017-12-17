استئناف نقل البضائع جوا مع موسكو بمعدل طائرتين أسبوعيًا

❐ جوهر: نعمل وفق المعايير العالمية ولا نخضع لإجراءات أمن إضافية هاجر عمران استأنفت شركة مصر للطيران والشحن الجوى، حركة نقل البضائع إلى روسيا بمعدل رحلتين أسبوعيا بداية من 29 نوفمبر الماضى، بعد توقف دام أكثر من عامين، وأقلعت أمس السبت، الرحلة رقم 5 للشركة إلى العاصمة موسكو. وأضاف باسم جوهر، رئيس م

❐ جوهر: نعمل وفق المعايير العالمية ولا نخضع لإجراءات أمن إضافية

هاجر عمران

استأنفت شركة مصر للطيران والشحن الجوى، حركة نقل البضائع إلى روسيا بمعدل رحلتين أسبوعيا بداية من 29 نوفمبر الماضى، بعد توقف دام أكثر من عامين، وأقلعت أمس السبت، الرحلة رقم 5 للشركة إلى العاصمة موسكو.

وأضاف باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، أن اتفاق استئناف الرحلات تم بناء على مفاوضات أجرتها الشركة بشكل مستمر منذ توقف الطيران فى نوفمبر 2015، إثر سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بدقائق، ووفاة جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 فردا، موضحا أن المفاوضات مع الجانب الروسى جرت بشكل منفصل عن بروتوكول عودة رحلات الركاب بين القاهرة وموسكو، الذى وقعه الوزير شريف فتحى.

وكان شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، قد وقع أول أمس الجمعة، على بروتوكول استئناف الرحلات بين البلدين، أول فبراير المقبل، بين القاهرة وموسكو، فى حين سيتم بحث استئناف الرحلات إلى باقى المدن المصرية فى إبريل 2018.

وأوضح جوهر، أن الجدول الذى وافقت عليه السلطات الروسية ينتهى أواخر فبراير المقبل، يتم بعد ذلك تقييم جدوى الرحلات لزيادة عددها، أو خفضها، وتابع : يبدو أن السلطات الروسية كانت على علم باستئناف حركة طيران الركاب قريبا، و بالتالى وافقت على طلبنا بشأن رحلات البضائع قبل أسبوعين من تاريخ توقيع البروتوكول.

وشدد على أن «مصر للطيران» لم تضطر إلى الموافقة على إجراءات أمن إضافية، مشيرا إلى أنها تعمل بالفعل وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية، وتخضع لتفتيش المنظمات الدولية، وعددا كبيرا من الدول، كما أن إجراءاتها تلقى إشادة واستحسان الجميع، سواء فيما يتعلق بأجهزة الأشعة X-Rays، أو الكاميرات، أو إجراءات التفتيش نفسها.

وأشار إلى أن شركته لا تستهدف حاليا حصة معينة للسوق الروسية، من إجمالى الأسواق التى تعمل بها، خاصة أن التجارة مع روسيا تعتمد بشكل أكبر على النقل البحرى، ويخضع النقل الجوى لمعايير وزن صغير نسبيا، ولبضائع لا تتحمل الانتظار، خوفا من التلف، مثل الفراولة على سبيل المثال.