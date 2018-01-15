استئناف نشاط بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

معتز محمودقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم الإثنين الموافق 15 يناير 2018، فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية بما يسمح بحركة لنشاط الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.وأضاف أن حركة السفن والخدما



معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم الإثنين الموافق 15 يناير 2018، فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية بما يسمح بحركة لنشاط الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

وأضاف أن حركة السفن والخدمات البحرية قد بدأتا في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 20 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 50 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.

من ناحية أخري، شدد اللواء بحري مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، علي الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات.