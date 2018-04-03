استئناف مفاوضات سد النهضة في العاصمة السودانية الخميس المقبل

بي بي سي تستضيف العاصمة السودانية، الخرطوم، اجتماعا علي مستوي وزراء الخارجية والمواد المائية ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، يوم الخميس المقبل. ويأتي الاجتماع بعيد أيام قليلة من تصديق البرلمان الإثيوبي علي الحكومة الجديدة، بقيادة أبي أحمد، خلفا لماريام ديسالين…

بي بي سي

تستضيف العاصمة السودانية، الخرطوم، اجتماعا علي مستوي وزراء الخارجية والمواد المائية ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، يوم الخميس المقبل.

ويأتي الاجتماع بعيد أيام قليلة من تصديق البرلمان الإثيوبي علي الحكومة الجديدة، بقيادة أبي أحمد، خلفا لماريام ديسالين رئيس الوزراء الأسبق، والذي استقال من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة، في 15 فبراير الماضي.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا بـ أبي أحمد، وجه إليه التهنئة، وأكد علي تطلعه للعمل نحو مواصلة تعزيز العلاقات، وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وكان أبي أحمد قد وصف سد النهضة، في خطاب استلامه للحكومة، بأنه “الموحد للشعوب الأفريقية” وهو الأمر الذي يضفي نوعا من التفاؤل علي مفاوضات الخرطوم.

وحسب خبراء، فإن ملف سد النهضة يعتبر من الملفات الهامة التي تواجه الحكومة الجديدة، فضلا عن ملفات داخلية أودت بالحكومة السابقة. وتمثل اجتماعات الخرطوم إما نقطة فارقة في المفاوضات المستمره منذ عدة سنوات بين الدول الثلاث، أو عودة إلي المربع الأول.

واتفق رؤساء كل من مصر والسودان وإثيوبيا في يناير الماضي، علي تذليل العقبات القائمة أمام المفاوضات، في إطار اللجنة الفنية الثلاثية. وتطالب مصر بالالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ، والذي وُقّع في مارس عام 2015.

وتمسكت إثيوبيا، في ظل حكومة ديسالين، بملئ السد (البالغ سعته 74 مليار متر مكعب) في 3 سنوات للبدء في توليد الكهرباء، فيما رفضت القاهرة ذلك، وأصرت علي ضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد، وبخاصة تقرير الاستشاري الذي يقيس تأثر الحصص المائية والبيئية بالدول الثلاث.

وترى القاهرة أن ملء السد يجب أن يتم علي 7 سنوات لتفادي الآثار السلبية المترتبة علي سرعة الملء، وتؤكد القاهرة علي أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي من الممكن أن تخفف من سلبيات سد النهضة.