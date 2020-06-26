استئناف عروض «الصوت والضوء» أول يوليو.. بطاقة 25% والتذكرة بنصف ثمنها

تستأنف شركة الصوت والضوء، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تقديم عروضها اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بعد توقف أكثر من ثلاثة أشهر.

قال محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لـ”المال”، إنه سيتم استكمال عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات والكرنك وأبو سمبل وفيلة بطاقة 25%، مع اتباع كل التعليمات والاشتراطات التى تم إقرارها.

عرض باللغة العربية

محمد عبد العزيز رئيس شركة الصوت والضوء

وأضاف عبد العزيز أن المرحلة الأولي تتضمن تقديم عرض واحد باللغة العربية، بدلًا من ثلاثة.

ولفت إلى أن شركته ستطرح تخفيضًا 50% على أسعار التذاكر؛ تحفيزًا للعملاء بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أشهر.

وأعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، فتح المتاحف بشكل تدريجي اعتبارًا من يوليو المقبل.

وتشمل المرحلة الأولي 5 متاحف هي: متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصرى بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامى، والمتحف القبطى”.

وتتضمن 8 مواقع أثرية هي معابد أبو سمبل وفيلة بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحرى ومقابر وادى الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

يأتي ذلك في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أوائل يوليو المقبل.

خسائر متوقعة للشركة

وكانت الشركة قد أوقفت عروضها منذ 20 مارس الماضي، ضمن إجراءات واسعة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ وتوافقًا مع قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن الخطة الشاكلة لحماية المواطنين من تداعيات الفيروس المستجد، مما حمّلها خسائر بقيمة 18 مليون جنيه.

وتتوقع الموازنة التقديرية لـ«الصوت والضوء» خسائر بقيمة 20 مليون جنيه، بافتراض أسوأ السيناريوهات لعودة الحركة السياحية مرة أخرى التى تأثرت نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.

تأسست الشركة عام 1980 بغرض تقديم عروض بلغات عديدة، منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية واليابانية والبولندية والإيطالية والروسية، وذلك بالمناطق الأثرية.