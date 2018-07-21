استئناف رحلات نقابة الصحفيين مع وزارة الشباب

رحاب صبحىأعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، عن عودة الرحلات لاعضاء النقابة شباب الصحفيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إلى المدن الشبابية الخاصة بالوزارة بعد موافقة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى على طلب نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة على استئناف هذه الرح

رحاب صبحى

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، عن عودة الرحلات لاعضاء النقابة شباب الصحفيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إلى المدن الشبابية الخاصة بالوزارة بعد موافقة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى على طلب نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة على استئناف هذه الرحلات مرة أخرى، والتى استمرت على مدار العام الماضى فى إطار التعاون المثمر بين نقابة الصحفيين والوزارة.

وأشار الزناتى إلى أن الرحلات ستبدأ بالمدينة الشبابية الجديدة فى الغردقة، لتصبح اول رحلة تقوم بها نقابة الصحفيين إلى هناك، وهى المدينة الجديدة ، التى تعد نقلة كبيرة للمدن الشبابية التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة بهدف خدمة شباب مصر.

وقال رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين إن هذه الرحلة سيعقبها رحلات أخرى إلى المدن الشبابية بشرم الشيخ والإسكندرية.