استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد تعليقها ليوم واحد بسبب حادث

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر جنوب القاهرة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء بعد تعليقها ليوم واحد بسبب حادث.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها في (فيسبوك) إنها “قررت استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر اعتبارا من صباح الأربعاء بعد أن تم تعليق الرحلات لمدة يوم واحد فقط”.

استئناف رحلات البالون الطائر

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي تعليق رحلات البالون الطائر إثر حادثة انحراف بالون طائر وتلامسه مع آخر كان على متنه 28 راكبا، مؤكدة أن “البالون هبط إلى الأرض ووصل الركاب بسلام، عدا راكبين تعرضا إلى إصابات طفيفة”.

وإثر الحادث، أوفدت الوزارة لجنة مختصة من مفتشي السلامة الجوية بسلطة الطيران المدني المصري للتحقيق في الواقعة، وفق البيان.

وأوضح البيان أن اللجنة قامت بـ”مراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع البالون الطائر، والتأكد من سلامة جميع الإجراءات، وسلامة جميع ركاب البالون محل الواقعة، وعدم وجود أي شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق”.

وأضاف أنه “بناء على ذلك فقد اتخذت سلطة الطيران المدني قرارها باستئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر مع استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات”.

وتعد رحلات البالون السياحي واحدة من أهم الأنشطة السياحية في مدينة الأقصر، إذ يقصدها السياح لمشاهدة المعالم السياحية والتاريخية والأثرية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.