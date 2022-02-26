استئناف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس

استأنفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم السبت، بعد توقفها لمدة يومين، لسوء الأحوال الجوية، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتم تزويد 293 مركبًا بالوقود والثلج، عقب استئناف رحلات الصيد وحركة الملاحة بعد هدوء حركة الأمواج وانخفاض سرعة الرياح.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد لتحسن الأحوال الجوية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن لمتابعة حالة الطقس، والتعامل الفوري مع أي تغيرات تشهدها المحافظة، حيث تشهد المحافظة، حالة من الاستقرار النسبي في الطقس يصاحبها رياح خفيفة.

وفي نفس السياق تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، اليوم السبت، من تنفيذ 22 قرار إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحه 5 قيراط و22 سهم، وذلك في ختام المرحلة المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 من حملة «حق الشعب»، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقاد الحملة شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالتعاون مع قوة أمنية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ ” 19″ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 360قرار، منهم 318 قرار حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 87 فدانا و17 قراريط، و13 سهما إزالة 42 حالة تعدي على أملاك الدولة على مساحة 6414 متراً بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه لا تهاون في ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي والمرحلة الثانية بدأت من 6 وانتهت اليوم 26 فبراير الجاري، أما المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة.