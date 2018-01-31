استئناف تشغيل سيجما للأدوية بنهاية الربع الأول

شريف عمر:تستعد شركة سيجما للصناعات الدوائية لاستئناف تشغيل مصنعها بمنطقة قويسنا الصناعية مع نهاية الربع الأول من العام الحالى، بعد توقف تعدى 4 سنوات، نتيجة أزمات بين المساهمين، كما تسعى فى نفس الوقت لافتتاح مصنعين جديدين فى السودان والجزائر.وتأسست «سيجما» عام 1998، ويتوزع هيكل ملكيته

شريف عمر:

تستعد شركة سيجما للصناعات الدوائية لاستئناف تشغيل مصنعها بمنطقة قويسنا الصناعية مع نهاية الربع الأول من العام الحالى، بعد توقف تعدى 4 سنوات، نتيجة أزمات بين المساهمين، كما تسعى فى نفس الوقت لافتتاح مصنعين جديدين فى السودان والجزائر.

وتأسست «سيجما» عام 1998، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %11 لإيست جيت – صندوق استثمار خليجى تابع للبنك الأهلى السعودى – و%26 لرئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى، والنسبة المتبقية تخص مساهمين أفرادا، بينهم كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والطبيبان محمد الفقى وسمير هلال.

ويتبع «سيجما» عدة شركات أخرى منها سيجماتك للصناعات الدوائية مصر، وسيجما ميد بالجزائر، وسيجما السودان ، وازموفارم بسويسرا.

وقالت مصادر مقربة من الشركة إن الإدارة قررت استئناف العمل بعد إنهاء الأزمات بين المساهم الرئيسى بالشركة الدكتور السيد البدوى، والمساهمين الخليجيين فى ظل رغبة الطرفين فى فتح صفحة جديدة.

واستشهدت المصادر على ذلك بانتخاب البدوى رئيساً للشركة بنسبة تصويت بلغت %99 خلال الجمعية العمومية المنعقدة فى فبراير الماضى.

جدير بالذكر أن «سيجما» للأدوية تشهد منذ عدة سنوات نزاعًا قانونيًّا بين المساهمين الرئيسيين، ونشرت «المال» فى ديسمبر 2015، صورة من تقرير لهيئة الاستثمار، أقرَّت فيه لجنة تفتيش مجموعة من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لرئيس مجلس الإدارة، بناء على الطلب المقدَّم من شركة «إيست جيت» الإماراتية- أحد المساهمين الرئيسيين – كما تدخل محمد خضير، رئيس الهيئة السابق، أكثر من مرة للتوفيق بين الأطراف، وفى النهاية وجهت الهيئة الدعوة للمساهمين لعقد جمعية عمومية يوم 14 فبراير الماضى، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكدت المصادر أن تخارج «سيجما» من ذراعها الإعلامية «سيجما ميديا» التى كانت تملك قنوات الحياة مؤخرا ساهم فى حل جزء من المشاكل وتقريب وجهات النظر بين المساهمين.

وأوضحت أن عدد المستحضرات التى تنتجها شركة سيجما يبلغ 650 مستحضراً، منها 400 تحت التسجيل فى الوزارة، لافتة إلى لجوء الشركة فى مرحلة سابقة لبيع عدد من حقوق مستحضراتها الطبية لصالح «أكتوبر فارما» فى صفقة بلغت قيمتها 200 مليون جنيه، وأكدت فى الوقت نفسه أن سيجما لن تتجه لبيع أى مستحضرات مجددا.

وكشفت أن «سيجما» تتفاوض حاليًّا مع بنكى القاهرة والأهلى لإيجاد حلول وسط جدولة مديونياتها المتراكمة ، رافضة الكشف عن قيمتها.

وفى سياق متصل، قالت المصادر إن «سيجما» تستعد لإنشاء أول مصنع خارجى لها فى السودان، سيتم افتتاحه مع نهاية العام الحالى، فى محاولة لزيادة الإيرادات، والتوسع فى الأسواق الأفريقية، مشيرة إلى تخطيط الشركة لتدشين مصنع لها فى الجزائر أيضًا خلال العامين المقبلين.

يشار إلى أن آخر جمعية عمومية لسيجما فى فبراير الماضى، أقرت تعيين السيد البدوى رئيساً لمجلس الادارة وعضوا منتدباً للشركة، بجانب عضوية كل من محسن الأنة، وعاطف دراز، ومحمد زيدان، وعلى شتا، وكرم كردى، والشيخ عبدالله يحيى عبدالله الجفرى، وعبد الحليم راضى.