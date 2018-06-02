استئناف بى إن سبورت على تغريمها 800 مليون جنيه.. 6 أغسطس

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف مجموعة قنوات «بى إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفى على حكم تغريمها 800 مليون جنيه فى دعويين منفصلتين لجلسة 6 أغسطس للحكم.

كشفت التحقيقات أن مجموعة «بي إن سبورت»خالفت المادة 8 فقرتى د، ز من قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.

وأضافت التحقيقات أن مخالفة «بى إن سبورت» لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، رغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال مجموعة قنوات «بى إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 615 لسنة 2018 أمام المحكمة الاقتصادية.على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة «بى إن سبورت» والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.