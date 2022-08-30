استئناف المنافسة على شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن المنافسة على شراء شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية –المركز الطبى الجديد» ستشتعل مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، فى ظل تمسك شركتى الإمارات القابضة و النيل للأشعة، وتحالف «لايم فست و تواصل» بالصفقة.

مصادر : الإمارات القابضة والنيل للأشعة متمسكتان بالاستمرار فى الصفقة

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت أمس على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من تحالف «لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية» و تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية، للاستحواذ على %74.08 من أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر 47.67 جنيه للسهم، وبذلك يصل التقييم الإجمالى للأخيرة وفقا للعرض إلى 728 مليونا.

ويتولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني لصالح تحالف لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية وتواصل هولدنجز للاستثمارات المالية.

وضمت قائمة المتنافسين على شراء الشركة خلال العام الماضى كلا من شركة مستشفى كليوباترا وتحالفى «تانا كابيتال – العصافرة» و«لايم فست بارتنرز» و«تواصل هولدنجز» وأيضا «صحة كابيتال» وشركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة (ياس القابضة).

وكشفت المصادر عن اقتراب صدور الموافقات على عرض الشراء المقدم من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة والتى تتمسك بالاستمرار فى المنافسة، متوقعة أن تقدم عرض شراء يتضمن تقييم إجمالى للشركة يقارب 800 مليون جنيه.

وقالت إن شركة مركز النيل للأشعة التابعة لـ«Elevate capital» مستمرة فى المنافسة على شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية» موضحة أنها قدمت عرضها منذ قرابة عام، وتنتظر صدور الموافقات.

على جانب آخر، رجحت المصادر انسحاب «مجموعة مستشفيات كليوباترا» من المنافسة فى ظل ارتفاع السعر بما يؤثر على العوائد المتوقعة من الصفقة، علما بأنها أعلنت عن رغبتها فى الشراء بسعر 38.5 جنيه للسهم.

عرض تحالف تواصل – لايم فست الأعلى سعراً بين جميع المتنافسين

وتابعت إن العرض المقدم من تحالف «تواصل و لايم فست» أعلى من نظيره الذى قدمته «كليوباترا» خلال العام الماضى بنسبة كبيرة، رغم تراجع أرباح الإسكندرية فى النصف الأول من العام الجارى.

وقالت المصادر إن تحالف «لايم فيست- تواصل هولدنجز» عدل سعر العرض المقدم على «الإسكندرية للخدمات الطبية» ليسجل 47.67 جنيه للسهم بدلا من 52 سابقًا، لأسباب فنية متعلقة بزيادة رأسمال الشركة محل الاستحواذ عبر الأسهم المجانية مما أدى إلى اختلاف حقوق الملكية لكل سهم.

وأكدت أن تحالف «تواصل هولدنج للاستثمارات المالية – لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية» لا يعتزم شطب شركة الإسكندرية من جداول البورصة حال حصوله على حصة الأغلبية، مشيرة إلى أنه يشترط الاستحواذ على حصة %51 كحد أدنى لتنفيذ العرض، ويتطلب الوصول إلى هذه النسبة موافقة المساهم الرئيسى «بنك أبو ظبى التجارى» على البيع فى ظل أن «تواصل» تمتلك بالفعل نحو %25 من هيكل الملكية.

وأوضحت المصادر أن تمويل عملية الشراء سيتم من الموارد الذاتية للمساهمين دون اللجوء إلى الاقتراض البنكى، مؤكدة ان التحالف وضع خطة تطوير شاملة للمركز الطبى تتمثل فى تنمية الأعمال والتوسع فى الإسكندرية وضخ استثمارات جديدة حال إتمام الصفقة.

يُذكر أن «تواصل هولدينجز» تقدمت فى 17 فبراير 2021 بعرض استحواذ على كامل الأسهم بمتوسط سعر قدره 38.09 جنيه للسهم، ثم رفعته فى يونيو من العام ذاته مع دخول منافسين جدد إلى 52 جنيها قبل تعديله مرة أخرى بالسعر الحالى.

ويبلغ رأسمال «الإسكندرية للخدمات الطبية» حاليا 124.5 مليون جنيه موزعا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمية 8 جنيهات للورقة المالية، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين بنك أبوظبى التجارى %51.5 و«تواصل هولدنج للاستثمارات المالية» %25.9 و%9.8 للمستثمر تامر عبد الله، والباقى أسهم حرة للتداول فى البورصة المصرية.

كانت «الإسكندرية للخدمات الطبية» حققت تراجعًا فى أرباح النصف الأول من العام الجارى، بواقع %61 وسجلت 11 مليون جنيه، مقارنة مع 28 مليونا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.