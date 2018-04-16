استئناف القاهرة ترفض تغريم اتصالات 500 مليون جنيه

■ المال - خاصرفضت محكمة استئناف القاهرة الشهر الماضى، تنفيذ الحكم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم فى مارس 2016 بتغريم شركة «اتصالات مصر» 500 مليون جنيه لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، بخصوص الخلاف حول أسعار الترابط بين الشركتين.بدأت الأزمة بين الطرفين منذ دخول اتصالات - مصر السوق عام

■ المال – خاص

رفضت محكمة استئناف القاهرة الشهر الماضى، تنفيذ الحكم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم فى مارس 2016 بتغريم شركة «اتصالات مصر» 500 مليون جنيه لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، بخصوص الخلاف حول أسعار الترابط بين الشركتين.

بدأت الأزمة بين الطرفين منذ دخول اتصالات – مصر السوق عام 2007،عندما التزمت بالقواعد المحاسبية التى أقرها مرفق تنظيم الاتصالات بشأن اسعار الترابط بينما رفضته موبينيل (أورنج حاليا) حينها، بداعى عدم أحقية الأخير فى التسعير.

وفى مارس 2016 ألزم مركز القاهرة للتحكيم التجارى، شركة “اتصالات مصر” بدفع 285.190 مليون جنيه، ما يعادل 32.1 مليون دولار ( حسب سعر الصرف وقتها) لشركة “أورنج” بخلاف فوائد التأخير فى السداد، على أن تلتزم أيضا بسداد كل تكاليف ومصروفات دعوى التحكيم، لتصل إجمالى االمبلغ إلى 500 مليون جنيه تقريبا، وفق لبيان سابق.

وفى يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإدارى بأحقية مرفق تنظيم الاتصالات فى تحديد أسعار الترابط، فى ظل تمسك شركة «أورنج» بموقفها، وهو ما استندت عليه محكمة استئناف القاهرة فى حكمها فى الأخير، برفض تنفيذ حكم مركز القاهرة بتغريم “اتصالات” 500 مليون جنيه لصالح «أورنج».

قالت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات، إن شركة “أورنج” لم تخطر إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية حتى الآن، بالحكم الجديد، موضحة أن أزمة أسعار الترابط بين الشركتين ترجع إلى عام (-2009 2010) عندما ألزم عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق شركات المحمول الثلاث (موبينيل وفودافون واتصالات ).

و«الترابط» عملية فنية تتم بين المشغلين، بما يمكن العملاء من التحدث إلى بعضهم عبر الشبكات المختلفة، مقابل سعر محدد مسبقا.

وأكدت أن جهاز تنظيم الاتصالات، كان يستهدف من القرار حماية المنافسة العادلة بين المشغلين، تزامنا مع دخول «اتصالات مصر» السوق عام 2007 وخططها نحو بناء شبكة جديدة، وتكوين قاعدة عملاء كبيرة، لذلك قرر المرفق احتساب سعر إنهاء المكالمة الواردة من «اتصالات» إلى «موبينيل» بـ8.5 قرش للدقيقة، مقابل 11 قرشا من «موبينيل» إلى «اتصالات».