معتز محمود أعلن محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، اليوم الخميس، استئناف العمل في جامعة مطروح، عقب توقفه بعد خلاف مع الشركة المختصة، مضيفًا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في أبريل المقبل مع بدء إجراءات المرحلة الثانية.وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن توافر 290 درجة وظي

معتز محمود

أعلن محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، اليوم الخميس، استئناف العمل في جامعة مطروح، عقب توقفه بعد خلاف مع الشركة المختصة، مضيفًا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في أبريل المقبل مع بدء إجراءات المرحلة الثانية.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن توافر 290 درجة وظيفية جديدة منوعة للعمل بالجامعة، تمهيدًا لاستقلال جامعة مطروح عن جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى موافقة جامعة الإسكندرية على 35 درجة وظيفية لأعضاء هيئة التدريس والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا في كليات فرع الجامعة بمطروح.

وأشار المحافظ إلى أنه تم العمل على إقامة كليات علمية متخصصة قادرة على خلق كوادر في تلك المجالات كالزراعة البيئية والصحراوية والطب البيطري والسياحة والفنادق والتمريض، بالإضافة إلى الكليات النظرية كالتربية ورياض الأطفال،

وكان آخر الكليات التي بدأت الدراسة فيها العام الجامعي الجاري كلية علوم البترول والتعدين مع السعي لإقامة مزيد من الكليات التي تواكب ما تزخر به مطروح من ثروات وإمكانيات تنموية هائلة تكون قادرة على خدمة أهلها.

وأوضح أن المحافظة سعت إلى توفير كوادر عملية متخصصة من خارج الصندوق من خلال توفير أكثر من 70 منحة دراسية لأوائل خريجي الثانوية العامة بمطروح هذا العام بعدد من الجامعات المتخصصة؛ تقديرًا للجهود المبذولة ومساهمة في التنمية بمطروح