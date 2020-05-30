استئناف العمل في النقل بين مصر والأردن بخصم 50% على النولون البحري (مستند)

فتحت شركة الجسر العربي للملاحة الحجز للشاحنات العاملة بين مصر والأردن عبر خط “نويبع– العقبة”، بدءًا من الأسبوع الحالي، وفقًا للنظام الجديد الذي حددته السلطات الأردنية.

وأشارت الشركة، عبر موقعها الالكتروني، إلى أنه تمّت إتاحة الحجز وفقًا للنظام الجديد بخصم 50% من النولون البحري من 31 مايو الحالي ولمدة أسبوع واحد فقط، لجذب مزيد من الشاحنات التي تعمل على نقل الصادرات المصرية إلى الدول العربية عبر الأردن.

الخصم 50% على النولون لمدة أسبوع فقط

ولفتت الشركة إلى أن استئناف خط العقبة– نويبع يأتي لتشجيع الشركات العاملة على هذا الخط وبنسبة خصم 50% اعتبارًا من 31 مايو حتى 7 يونيو المقبل، على أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه (1380 دولارًا) من 8 يونيو المقبل.

العمل بين مصر والأردن وفقًا لنظام النقل التبادلي

وقررت السلطات الأردنية أن يتم شحن الشاحنات على العبارات التابعة للشركة، دون السائقين، على أن تقوم شركة متخصصة بتفريغ حمولة الشاحنة بالساحات المحددة طبقا للسلطات الأردنية بميناء العقبة، وإعادتها على عبارات شركة الجسر العربي.

يُذكر أن السلطات الأردنية أتاحت عودة العمل بين مصر والأردن عبر خط العقبة– نويبع من خلال نقل الشاحنات المصرية من نويبع إلى العقبة وبدون سائق بنظام النقل التبادلي (back to back) بحيث يتم تفريغ حمولة الشاحنة المصرية في العقبة وإعادتها إلى نويبع محملة ببضائع أردنية أو فارغة.

وسائقو الشاحنات يرفعون شعار “السائق قبل الشاحنة” كرفض لنظام (back to back)

من جانبه أشار خالد القناوي، عضو مجلس إدارة رابطة سائقي النقل بالشاحنات بالقاهرة، إلى صعوبة العمل وفقًا للنظام الجديد، مؤكدًا أن سائقي النقل بالشاحنات المبردة والجافة رفعوا شعارات السائق قبل الشاحنة. صورة من قرار الشركة بمنح خصم 50% على النولون البحري لمدة أسبوع

ومن المعروف أن النقل بالعبّارات يتم من مصر عبر مسارين؛ المسار الأول عبر ميناء سفاجا، ويتجه إلى ميناء ضبا السعودي لنقل الصادرات المصرية إلى السعودية ودول الخليج، بينما المسار الثاني يتم عبر شركة الجسر العربي من خلال الخط الملاحي “نويبع- العقبة”.

مصر أقرّت آلية دخول الشاحنات بين البلدين

يُذكر أن وزارتي النقل والمالية قررتا قبل أحداث كورونا، مطلع العام الحالي، استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات إلى أراضي مصر والأردن حتى نهاية العام الحالي 2020، وأصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات نصّ على أنه يتم السماح للشاحنات والبرادات بالدخول محملة أو فارغة إلى أراضي البلدين والعودة محملة أو فارغة عبر الخط نفسه (العقبة– نويبع).

وبموجب الاتفاقية لا يُسمح للشاحنات والبرادات بتغيير خط سير الخروج، كما لا يسمح للشاحنات والبرادات بممارسة أعمال النقل الداخلي في أراضي الطرفين، وكذلك التحميل لطرف ثالث وفقًا لأحكام اتفاقية النقل البري بينهما.

وشركة الجسر العربي للملاحة نتاج اتفاق بين حكومات الأردن، مصر، والعراق، وتم تأسيسها عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، وقد تمّت زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 30 مليون دولار عام 2006، و40 مليون دولار في عام 2007، وفي عام 2008 أصبح رأسمال الشركة 59 مليون دولار، وفي عام 2009 أصبح رأسمال الشركة 66 مليون دولار ليصبح في 2012 100 مليون دولار.