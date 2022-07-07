استئناف العمل بالإدارة العامة لتصاريح العمل.. ثاني أيام عيد الأضحى

قررت وزارة الداخلية استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمني بمنطقة القاهرة الجديدة، إبتداءً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد، في استخراج تصاريح العمل لهم، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.