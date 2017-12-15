استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا

دعاء محمود

فى إطار الزيارة الحالية التى يقوم بها شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، لموسكو لإنهاء إجراءات استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، التقى، منذ قليل، وزير الطيران المصرى نظيره الروسي ماكسيم سوكولوف، وتم توقيع البروتوكول الخاص باستئناف الرحلات.

وأضاف بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على إعطاء الضوء الأخضر من الحكومتين لشركات الطيران للتشغيل بين القاهرة وموسكو من 1 فبراير المقبل، على أن تتخذ كل شركة طيران قرارها بالتشغيل الفعلى على الأسس التجارية التى تناسبها. كما تم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون واللقاء مرة أخرى فى أبريل المقبل؛ لوضع آلية لاستئناف الرحلات إلى المدن السياحية المصرية.