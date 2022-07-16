استئناف الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية عقب توقفه بإجازة عيد الأضحى

صرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، بأنه تم اليوم استئناف الحجز الإلكتروني للشواطئ من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة www.catr.gov.eg بعد توقفه اثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت الشواطئ اليوم 73 حجزا بإجمالي أفراد 488 فردا.

ووفقا لتقرير أصدرته الإدارة مساء اليوم في الجمعة الثالثة لشهر يوليو الحالي، ساهم انخفاض ارتفاع الأمواج في عودة حالة الاستقرار والهدوء للبحر بعد حاله الاضطراب التي شهدها خلال الأيام السابقة.

وكعادة شواطئ الإسكندرية ومنذ ثانى أيام عيد الاضحى المبارك وحتى اليوم وصلت نسب إشغال الشواطئ الي ذروتها، حيث أعلنت معظم شواطئ الإسكندرية أنها كاملة العدد قبل العاشرة صباحا واستمرت نسب اشغال شواطئ بحرى والانفوشي العام والمكس مابين 25% الي 30% لذلك تم توجيه الرواد إلى تلك الشواطئ .

وفي هذا الصدد، انتشر مفتشو الإدارة المركز للسياحة والمصايف علي كل شواطئ الإسكندرية لتحقيق الإنضباط وحل المشاكل فور حدوثها والرقابه علي المستأجرين والعمال وكتابة التقارير بالمخالفات للعرض علي وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسجلت فرق المتابعة فرض بعض عمال الشماسي لبعض الشواطئ إكراميات علي بعض الرواد وعلي الفور تم إعادة المبالغ المحصلة بدون وجه حق إلى مستحقيها وتحرير مذكرة للعرض علي وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لبنود كراسة الشروط بعد العرض علي محافظ الإسكندرية.

كما رصد فريق الإعلام والعلاقات العامة شكاوى من بعض الرواد يشكون من عدم نظافة مياه البحر لبعض الشواطئ، وعلي الفور تم توجيه مفتشي الإدارة المتواجدين علي الشواطئ لتكليف العمال لتنظيف مياه البحر ورفع المخلفات.

وقام اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف و مدير عام السياحة ورئيس قسم المتابعة اليوم بالمرور علي بعض شواطئ القطاع الشرقي للإطمئنان علي سير العمل والتأكد من عدم تعرض الرواد لأى نوع من أنواع الاستغلال، كما تم المرور على طريق الكورنيش للتأكد من منع الرواد من الخروج إلى الطريق بملابس البحر.

وعلى الرغم من رصد بعض المصطافين أثناء سيرهم بملابس البحر وإعادتهم مرة أخرى إلى بوابات الشواطئ لارتداء ملابسهم، إلا أنه تلاحظ انخفاض اعدادهم بشكل ملحوظ مما يؤشر لبدء إختفاء تلك الظاهرة المسيئة.

وقام مدير إدارة المصايف ومساعد المراقب العام ومدير شواطئ حى العجمي ومفتشو الإدارة العامة للمصايف بالمرور علي شواطئ القطاع الغربي والعجمى، وأثناء المرور تلاحظ قيام مستأجر أحد الشواطئ بتجهيز مسرح لإقامة حفله غنائية عليه وعلي الفور تم فك المسرح وجارى إعداد مذكرة بالمخالفة للعرض على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لبنود كراسة الشروط.