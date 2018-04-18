استئصال نباتات القطن الغريبة تحت إشراف الزراعة

أصدر وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، قرارًا وزاريًا حمل رقم 442 لسنة 2018، بشأن استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوي القطن في الموسم الحالي.ونص القرار على أن: "يتم استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوي القطن من الأصناف السابق تحديدها بالقرارات الوزارية في الموس

أصدر وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، قرارًا وزاريًا حمل رقم 442 لسنة 2018، بشأن استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوي القطن في الموسم الحالي.

ونص القرار على أن: “يتم استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوي القطن من الأصناف السابق تحديدها بالقرارات الوزارية في الموسم الزراعي 2017- 2018، تحت إشراف الأجهزة المعنية التابعة للوزارة وهي: صندوق تحسين الأقطان المصرية ومعهد بحوث القطن ومجلس القطن ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي”.

كما تضمن القرار أن يتم صرف أجور العمال اللازمين لاستئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوي القطن من موازنة صندوق تحسين الأقطان المصرية.

وقال وزير الزراعة، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الحكومة للنهوض بمحصول القطن المصري وعودته إلى سمعته العالمية، وتحفيز وتشجيع مزارعيه وعدم تحميلهم بأعباء إضافية، فضلا عن ضمان نقاوة بذرة القطن المصري.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أية أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة، فضلاً عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، وذلك في سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصري، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبًيا على إنتاجيته.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا حكوميا بين وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، والتخطيط للنهوض بالقطن المصري، وتحقيق قيمة مضافة له، وتطوير المحالج، والنهوض بصناعة الغزل والنسيج.