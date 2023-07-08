استئاف حركة القطارات بالإسكندرية بعد إخماد حريق سوق المعمورة

عادت حركة القطارات بمحافظة الإسكندرية والتي توقفت لدقائق معدودة بسبب اندلاع حريق هائل بسوق المعمورة بنطاق حي المنتزة ثان والتي اقتضت قيام المسئولين بفصل التيار الكهربائي بنطاق الحريق تفادياً لوقوع وكوارث بشرية ومادية وتم استئنافها من جديد.

جاء ذلك بحسب تصريحات الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، والتي أكدت أنه تم إخماد النيران بدون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق سوق المعمورة بالإسكندرية ، والذي نشب في أحد الباكيات المخصصة للبيع “محل أسماك” الملاصقة لسور السكة الحديد بخط قطار خط أبو قير، الأمر الذي تسبب في توقف حركة القطارات لحين السيطرة على إخماد النيران.

وتلقت شرطة النجدة إخطارا يفيد بإندلاع حريق في أحد المحال بسوق المعمورة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم فصل الكهرباء عن المكان من قبل شركة الكهرباء واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.