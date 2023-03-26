«اسبشيال نكهات بـ600 جنيه».. «الشرقية للدخان» ترفع أسعار السيجار لـ 18 صنفًا

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، اليوم، رفع أسعار جميع منتجاتها من المعسل والسجائر والسيجار، إذ رفعت سعر 18 منتجا مختلفا من السيجار، أبرزها سيجار ديلوكس خشب 25 بقيمة 4500 جنيه، وسيجار روبستو 20 بلغ سعره بعد الزيادة 1000 جنيه.

وأضافت الشركة فى تقرير وصل “المال”، أن سعر سيجار كورونا كبيرة 5 بلغ 190 جنيها، وكورونا صغير 5 بقيمة 170 جنيها، وسيجار إسبشيال سادة 20 بقيمة 600 جنيه، و إسبشيال نكهات 20 بقيمة 600 جنيه.

وذكرت الشرقية، ميديانيتوس نكهات 5 بقيمة 160 جنيها، وميزي توسكان 5 بقيمة 80 جنيها، وتوسكاني مخصوص 5 بقيمة 150 جنيها، وميديانيتوس 5 بقيمة 160 جنيها.

أسعار السيجار

وتابعت الشركة الشرقية للدخان فى تقرير رفع أسعار جميع منتجاتها، أن سعر سيجار بارونيت 10 بقيمة 1050 جنيه، وسيجار تشرشل 3 بقيمة 310 جنيه، وبارطولو تيوب 3 بقيمة 550 جنيه.

كما رفعت الشركة أسعار الدخان الشعر لف، لتسجل ماتوسيان أحمر 40 جرام بقيمة 60 جنيه، وماتوسيان أخضر 40 جرام بقيمة 60 جنيه.

وذكرت الشركة أنه تم رفع أسعار دخان بايب، بلغت كابتن 40 جرام بقيمة 45 جنيه، و ليجيشن 40 جرام بقيمة 55 جنيه، وسيمفوني 40 جرام بقيمة 60 جنيه.

كما رفعت الشركة أسعار منتجات المعسل بجميع أصنافها، معسل سلوم 70 جرام بقيمة 9 جنيه و 120 جرام بقيمة 15 جنيه و 500 جرام بقيمة 55 جنيه، فيما رفعت سعر معسل النكهات للعبوة 250 جرام بقيمة 85 جنيه.

كما رفعت سعر معسل ابو نجمه وزن 100 جرام بقيمة 11 جنيه و 500 جرام بقيمة 45 جنيه، و 1000 جرام بقيمة 85 جنيه، و معسل قص الكوكب 120 جرام بقيمة 15 جنيه.